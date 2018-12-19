《雍正皇帝》作者二月河出殡．中共中宣部送花圈致意 中国著名历史小说作家二月河（本名凌解放），本月15日因病逝世，享寿73岁。其追悼会周三早在河南南阳举行，各界人士到场送最后一程。亲友痛哭送别，中宣部及中国文联致送花圈。

中国著名历史小说作家二月河（本名凌解放），本月15日因病逝世，享寿73岁。其追悼会周三早在河南南阳举行，各界人士到场送最后一程。亲友痛哭送别，中宣部及中国文联致送花圈。

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以《康熙大帝》、《雍正皇帝》和《乾隆皇帝》3部历史小说著称的河南作家二月河，笔名取自“奔腾咆啸的二月黄河”。他的“帝王三部曲”小说先后被改编成电视连续剧，在两岸三地热播广受欢迎，更开启了以宫廷斗争为主线的清装历史剧先河。

澎湃新闻网引述二月河的弟弟称，哥哥曾于今年4月中风，被送到北京解放军总医院（301医院）治疗。15日凌晨，突发心脏衰竭，经抢救宣告不治。

二月河生前接受北京电视台专访时表示，希望死后能入黄河，“因为我就是黄河的儿子，对自己的母亲有这样的情怀”。