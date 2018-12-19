安焕然：注入更多元范畴‧历史课本应一纲多本 南方大学学院代副校长安焕然指出，教育部探讨修订小学历史课本，关键在于课纲须注入更多元范畴，参与课本编定的历史学者也应重视及尊重多元化的思维，并以此为优势，塑造“新的马来西亚”。

（柔佛‧新山19日讯）南方大学学院代副校长安焕然指出，教育部探讨修订小学历史课本，关键在于课纲须注入更多元范畴，参与课本编定的历史学者也应重视及尊重多元化的思维，并以此为优势，塑造“新的马来西亚”。

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他表示，教育部认同目前小学历史课本存在太多其他科目的元素，并愿意进行探讨与修订，显示政府改革的诚意。

一纲一本不适用于华淡小

安焕然今天接受本报访问时说，小学历史课本存在的问题，是过于着重一纲一本的方式授课，即内容和资料论述偏向单一族群，不适用于华小和淡小源流国民学府。

他以上世纪七十年代的小学历史课本为例，认为当时的课本采取一纲多本的模式编定，却不会违背主题元素，反而增添促进各源流小学交流与沟通的丰富领域。

“另一个问题是史观，即小学历史课本仅学习本国知识，忽略世界各地历史文化，那只能成为孤立思维的井底之蛙。”

翻译国小历史课本内容单元

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安焕然说，由于华小与淡小的历史课本是直接翻译国小历史课本内容的方式编定，因此内容过于单元，加上缺乏对世界史的指导，就无法建立宏观认知。

“改朝换代后，要建立真正的新马来西亚，便不应再出现失衡状况，特别是人民都注重的教育环节。

“课纲不改变，谈多少的课本内容都没用途，更无法向小学生灌输正确的历史观。”

安焕然表示，参与小学历史课本编写的学者，首先应掌握对马新历史发展的了解；重要的是，具备重视及尊重多元源流，让课本内容展现各族群特色。

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马来西亚华文理事会连同教总等10大华团，于9月5日发表联合声明，指2014年开跑的小学标准课程（KSSR）的历史课本出现多项史实错误，且内容趋向单元化。

声明建议教育部以一纲多本的形式编定，将来自各族与背景的历史学者，纳入“小学历史课标准和课本委员会”。

教育部副部长张念群则于昨天指出，该部经针对10大华团的上述建议，安排课程发展司及课本局的历史学者委员会、马来西亚华文理事会及华团历史学者三方会面，共商小学历史课本内容和课纲问题。