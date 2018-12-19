买别墅LV手袋·女会计挪公款包养情人 日本神户地方法院就土木工程公司神和商事女会计北村绿巨额贪污一案进行一审，北村绿被揭发多年来挪用公款买奢侈品，包养情人。北村绿虽然自称只贪污了3000万（日圆，下同，约112万令吉），但公司老板称她最少贪污了5亿，事件震惊日本。

日本神户地方法院就土木工程公司神和商事女会计北村绿巨额贪污一案进行一审，北村绿被揭发多年来挪用公款买奢侈品，包养情人。北村绿虽然自称只贪污了3000万（日圆，下同，约112万令吉），但公司老板称她最少贪污了5亿，事件震惊日本。

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北村绿自1999年入职以来，担任该集团和子公司的会计，2017年底，公司社长神行武彦发现她挪用公款。

北村用公款购买了大量名牌手袋和手表，今年56岁的她还是迪士尼的超级粉丝。除了带同不止一名情人以公款游玩迪士尼之外，还购买了一栋别墅打造成“迪士尼之家”。

上周，检察官在该贪污案一审中陈述，北村每个月的工资为58万，但2002至2017年间，购买LV手袋的支出超过2亿155万日元，这一数额相当于她近30年的工资收入。

目前，北村在法庭上仅承认了贪污3000万日元，该巨额贪污案将于明年2月4日进行二审。