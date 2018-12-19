首位大马歌手拍纪录片电影．茜蒂回归开4场巡唱 拿督斯里茜蒂诺哈丽莎宣布“重磅回归”演唱会主办单位Shiraz Production也宣布会为茜蒂诺哈丽莎制作纪录片电影《They Call Me Siti》

重新“回归”乐坛的茜蒂诺哈丽莎希望明年的全新巡演能带给歌迷不同的新鲜感，大马的最贵票价高达1295令吉。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）今年3月生女的拿督斯里茜蒂诺哈丽莎（Siti Nurhaliza）宣布“重磅回归”，将从明年2月21日起，在印尼、新加坡、大马和伦敦展开4场巡回演唱会，演唱会主办单位Shiraz Production也宣布会为茜蒂诺哈丽莎制作纪录片电影《They Call Me Siti》，并希望能于明年第3季度在马新、印尼和汶莱电影院上映，让她成为首位拥有纪录片电影的大马歌手。

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曾开过50场个人演唱会的茜蒂诺哈丽莎，宣布将于明年2月21日在印尼雅加达、3月2日在新加坡、3月16日在大马亚通体育馆（Axiata Arena）及4月22日在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅（Royal Albert Hall）开唱，每场演唱会都将邀请印尼创作歌手图鲁斯（Tulus）担任表演嘉宾，茜蒂在发布会上表示，“我们会有合唱环节，至于会否是全新创作单曲，则得看时间上是否来得及。”

密集训练减重

演唱会主办单位执行监制希拉斯汀卡林（Shirazdeen Karim）宣布为茜蒂莎制定一连串训练计划，包括运动瘦身、声乐及舞蹈训练，让坐在首排的茜蒂也忍不住回头向媒体扮鬼脸。她过后受询时表示，希望能尽快回到生产前的状态。“我月底会和老公去旅游，明年1月就会专注密集训练，也希望体重能恢复到60公斤。”

《Dato'Sri Siti Nurhaliza On Tour》大马演唱会门票分为105、155、255、355和495令吉，而1295令吉的贵宾票价只限发售100张，购买者将能在演唱会翌日和茜蒂共晋早餐，其中10位幸运儿也获准到演唱会后台探班。