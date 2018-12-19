教育总监：废除考试后‧一至三年级不分班 教育总监拿督阿敏瑟宁说，从明年2019年开始，除了取消小学第一阶段，即一至三年级学生的年中和年终考试之外，也不会再有固定的分班制。

阿敏瑟宁说，在废除考试后，小学低年级学生不再有分班制，除非是有特别目的暂时性分班。（图：星洲日报）

（布城19日讯）教育总监拿督阿敏瑟宁说，从明年2019年开始，除了取消小学第一阶段，即一至三年级学生的年中和年终考试之外，也不会再有固定的分班制。

广告

他说，在废除考试后，小学低年级学生不再有分班制，除非是有特别目的暂时性分班，如通过份班协助学习较弱的学生跟上进度。

教育部认为，分班政策并不符合全面教育原则。

他今日在教育部举行的“取消小学第一阶段考试”媒体汇报会上说，在废除考试制后，小学第一阶段的评估不再专注于应试考试，而是专注学生的学习进展或学习表现。

“教师会更专注在学生人格和个性的塑造与教导，让学生免于考试的压力，进而建立更快乐及更有意义的学习文化。”

他说，教师针对学生的评估不再是强调着重学术考试的终结性评估（S u m m a t i v e），而是过程性评（formative），教师会适时评估学生的掌握能力，并就此结成学生进展报告。

“学生将持续通过各种方式的评估，作为部份教育与学习的评估，涵盖从知识、技能和各种让父母能掌握孩子的强处和弱点的各方面的评估，进一步确定可提供的支持形式。”

广告

加强课堂评估

在2011年推行的课堂评估（PBD）将被加强，通过有趣的学习及学生为中心的方法，在他们完成下一个学习过程之前，加强学生的基本技能（阅读、书写、计算及推理）。

阿敏瑟宁强调，在取消考试以后，教师可以以各种方式评估学生的个人学习进展，例如画画、简单的项目（个人或小组）等。

“当然还是可以有笔试，但是这绝对只是小部份，借此避免比较的歪风，父母是比较孩子的个人学习进展，而非与他人的孩子作出比较。”

广告

小学1至3年级新评估模式重点

●小学1至3年级的学习模式将着重于学生的愉快学习体验、有意义的教学，以及建立学生的沟通技能、创意思考、批判性思维、个性与性格，并将关爱道德价值观融入自身。

●学习模式将注重阅读、书写、计算及思考能力，包括在日常生活中实践感恩、互相包容、不随意取走朋友的物品等道德价值观。

●评估将会是教学的一部份，而课堂评估（PDB）将会持续进行。

●评估将通过小测验、游戏、角色扮演、讲故事及简单分组作业来进行。

●教师将透明、有操守及专业地进行评估

●校方将协助难以掌握阅读、书写及计算这3个基本技能的学生。

●透过评估，家长将了解孩子的优势及缺点，并支持孩子激发学习潜能。

●校方将在每年至少2次，向家长汇报孩子的PBD表现，让家长更加了解孩子的进度。