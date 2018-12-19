教育总监：废除考试后．一至三年级不分班 教育总监拿督阿敏瑟宁说，从明年2019年开始，除了取消小学第一阶段，即一至三年级学生的年中和年终考试之外，也不会再有固定的分班制。

阿敏瑟宁说，在废除考试后，小学低年级学生不再有分班制，除非是有特别目的暂时性分班。（图：星洲日报）

（布城19日讯）教育总监拿督阿敏瑟宁说，从明年2019年开始，除了取消小学第一阶段，即一至三年级学生的年中和年终考试之外，也不会再有固定的分班制。

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他说，在废除考试后，小学低年级学生不再有分班制，除非是有特别目的暂时性分班，如通过份班协助学习较弱的学生跟上进度。

教育部认为，分班政策并不符合全面教育原则。

他今日在教育部举行的“取消小学第一阶段考试”媒体汇报会上说，在废除考试制后，小学第一阶段的评估不再专注于应试考试，而是专注学生的学习进展或学习表现。

“教师会更专注在学生人格和个性的塑造与教导，让学生免于考试的压力，进而建立更快乐及更有意义的学习文化。”

他说，教师针对学生的评估不再是强调着重学术考试的终结性评估（S u m m a t i v e），而是过程性评（formative），教师会适时评估学生的掌握能力，并就此结成学生进展报告。

“学生将持续通过各种方式的评估，作为部份教育与学习的评估，涵盖从知识、技能和各种让父母能掌握孩子的强处和弱点的各方面的评估，进一步确定可提供的支持形式。”

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加强课堂评估

在2011年推行的课堂评估（PBD）将被加强，通过有趣的学习及学生为中心的方法，在他们完成下一个学习过程之前，加强学生的基本技能（阅读、书写、计算及推理）。

阿敏瑟宁强调，在取消考试以后，教师可以以各种方式评估学生的个人学习进展，例如画画、简单的项目（个人或小组）等。

“当然还是可以有笔试，但是这绝对只是小部份，借此避免比较的歪风，父母是比较孩子的个人学习进展，而非与他人的孩子作出比较。”

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专注品格塑造

取消考试非突然决定

阿敏表示，教育部长上个月宣布小学第一阶段取消考试并不是突然的决定，教育部的教育政策一直在朝这个方向，这是一个有策划的计划。

他表示，取消考试以后，教师可以更专注每一位学生的进展。

对于部长在11月宣布这措施后，如今距离明年新学年开学只剩下1个月不到的时间，教师是否有时间做准备及增加负担时，他说，这并不是一项新政策，很多教师也告诉他没问题，教专也支持取消第一阶段的考试。

询及取消考试以后，大马如雨后春笋的补习中心该给学生补些什么时，他笑说：“这你要问他们，我们专注的是品格塑造。”

对于如何拉近城乡学生的学习距离，他说，教育部会确保教师教育学生达到学习的基本要求，而不是多少科A，同时提高学生的高层次思维技能。

关于学生升上四年级后要考试的衔接问题，他认为这并不是问题。“高年级（四、五、六年级）的考试不是特别的考试，而低年级的学生也可以有考试，只是不要学生一整年都在考试。”

他说，教育部会继续跟各相关单位展开对话。

小学1至3年级评估制度——家长常见问题

问：如果没有考试了，教师将如何评估我孩子的表现？

答：考试是其中一种评估模式，同时评估有很多种方式。持续性进行评估是教学的一部份，评估范围包括知识、技能及价值观，父母可以了解孩子的优势及缺点，并加以辅助。

问：所谓的课堂评估（PBD）是什么意思？

答：PBD自2011年开始在小学推行，2019年开始，则会加强小学1至3年级的PBD，更专注在学生的学习上，迈向快乐学习及以学生为本的学习模式，在他们进入4至6年级之前，建立及强化小学1至3年级学生的基本技能。

问：那接下来要进行的评估模式，与PBD相同吗？

答：（新评估模式）将注重4M（阅读、书写、计算及思考能力）技能，并鼓励学生在生活中实践道德价值观，如感恩、互相包容及关爱。每一名学生都根据能力学习的机会，PBD将会透过小测验、游戏、角色扮演、讲故事及简单小组作业来加强。

问：教师要怎么在一班超过40名同学的情况下，评估学生及将注意力放在每名学生身上？

答：教育部将要求州教育局及县教育局为每班超过40名学生的学校，给予支援。

问：我听说聪明及表现较差的学生将被安排在同一班？

答：不需要再为小学1至3年级进行分班，分班政策并不符合全面教育原则，尽管如此，若只是暂时性要加强学生表现，分班是可行的。

问：识字与精算计划（LINUS）已经宣布取消，那接下来将会使用什么模式来辨别阅读、书写及计算能力不佳的学生？

答：校方将根据需求拟定合适的模式，学习已被赋予自主权，为难以掌握阅读、书写及计算能力的学生进行学习及教学。

问：我要怎么了解我孩子的学习表现报告？

答：学习进度将以“掌握程度”来呈现，包括了学生的优势及缺点，教师将提供附加意见，建议学生如何加强潜能、技能及个性，（教师）也会进行每年至少2次的家长见面会。

问教育部将如何确保教师在执行PBD时，不会偏心？

答：教师已经接受培训，成为有操守及专业的教师，教师将有操守的根据学生的学习表现进行专业考量，希望教师能有诚信及廉正地履行这个职务。

问：学生学习进展报告将由班主任来执行，然而哪一名教师适合被委任为班主任呢？

答：与学生拥有最长接触时间的教师将被委任为班主任，如国文、英文及数学教师，他们能辨认及了解学生的优势及缺点。

小学1至3年级新评估模式重点

●小学1至3年级的学习模式将着重于学生的愉快学习体验、有意义的教学，以及建立学生的沟通技能、创意思考、批判性思维、个性与性格，并将关爱道德价值观融入自身。

●学习模式将注重阅读、书写、计算及思考能力，包括在日常生活中实践感恩、互相包容、不随意取走朋友的物品等道德价值观。

●评估将会是教学的一部份，而课堂评估（PDB）将会持续进行。

●评估将通过小测验、游戏、角色扮演、讲故事及简单分组作业来进行。

●教师将透明、有操守及专业地进行评估

●校方将协助难以掌握阅读、书写及计算这3个基本技能的学生。

●透过评估，家长将了解孩子的优势及缺点，并支持孩子激发学习潜能。

●校方将在每年至少2次，向家长汇报孩子的PBD表现，让家长更加了解孩子的进度。

