乱丢垃圾肇排污阻塞·张克骏遗憾居民不合作 （山打根19日讯）伊罗普拉区州议员张克骏与社区发展领袖彭子豪偕同公共工程局职员前往梨花村勘察，发现该区的排污系统已严重阻塞，污水外溢。

伊罗普拉区州议员张克骏（右）向工程局职员（左及中）了解该区排污系统阻塞的问题。

（山打根19日讯）伊罗普拉区州议员张克骏与社区发展领袖彭子豪偕同公共工程局职员前往梨花村勘察，发现该区的排污系统已严重阻塞，污水外溢。

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张克骏指出，工程局职员指造成排污系统阻塞的主要原因，是居民经常将垃圾如衣服、尿布、桌布及油渣扔入排污系统。

职员表示工程局感到非常无奈，因该区已多次发生类似状况，处理不少次投诉，也曾多番劝阻居民勿将垃圾扔入排污系统，无奈居民不听劝。

张克骏指出，其中一家住户更是深受其害，因其住宅者正位于阻塞下水道正前方，造成大量污水溢出，家门前肮脏不堪，臭气冲天。

他为居民不肯配合工程局感失望，因此有意在该区举办环境卫生醒觉活动，务求让居民了解维持社区卫生，人人有责。

他也叮嘱居民，切勿了一时方便，造成别人的不便。他补充，疏通阻塞排污系统工作不简单，他希望居民好好珍惜工程局的辛劳。

■工程局缺拨款工具

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张克骏了解到工程局极缺工具，许多工具已非常破旧甚至损坏，加上经费有限，造成工作效率欠佳。

他会在州议会上提出上述问题，为工程局争取拨款。