印尼亚齐禁跨年活动·违规酒店将撤照 全球将告别2018，跨年活动紧锣密鼓准备中。印尼亚齐省首府大亚齐市以维护和平秩序为由，再度明令禁止庆祝跨年，违反规定的酒店将撤销营业许可。

（印尼．雅加达19日专电）全球将告别2018，跨年活动紧锣密鼓准备中。印尼亚齐省首府大亚齐市以维护和平秩序为由，再度明令禁止庆祝跨年，违反规定的酒店将撤销营业许可。

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印尼新闻网站“点滴网”（Detik）报道，大亚齐市（Banda Aceh）市政府公告，禁止民众举办活动庆祝跨年，派对、烟火、汽笛、喇叭都被禁，理由是当局坚持维护伊斯兰律法价值，强化笃信宗教者团结和谐，并维护当地和平、安全及秩序。

亚齐省是印尼唯一严格实施伊斯兰律法的省份。大亚齐市长阿敏乌拉（Aminullah Usman）表示，禁令适用市内所有酒店，违反者将面临严重后果。

他说，所有酒店都禁止举办任何庆祝新年活动，业者如违反规定被查，市府将撤销营业许可。大亚齐市去年也禁止庆祝新年。

印尼亚齐省近年实施多项争议规定，例如禁止女性跨坐机车、禁止女性外出着紧身裤、男女皆不能在户外穿着短裤活动等。

今年9月，亚齐省颁布新规定，禁止男女在餐厅或咖啡厅同桌吃饭，除非两人是夫妻、情侣或家属关系，否则都是触法行为。

此外，亚齐省日前也以幼童需专注研读可兰经为由，禁止咖啡店向他们提供无线网路。

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（中央社．记者周永捷．编辑：廖汉原