落实接拍2香港电影．黄诗棋跨界创业当老板 黄诗棋从网红晋身演艺圈发展，继早前更一口气开设两家红酒酒吧，现再跨界美发业品牌发展，成为CANDOUR自创新产品C.formulae洗发液合伙人。

黄诗棋继酒吧生意后，再跨界美发业产品，她专程从北京返马，亲自见证“新baby”的诞生。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也19日讯）Yumi黄诗棋从网红晋身演艺圈发展，继早前更一口气开设两家红酒酒吧，现再跨界美发业品牌发展，成为CANDOUR自创新产品C.formulae洗发液合伙人，她专程从北京返马为“新baby”站台，而目前事业重心摆在中国的她，明年将有多部影视作品推出，手头更有2部电影即将开拍，星途一片光明，备受看好，向凭《延禧攻略》爆红的王冠逸看齐，欲在竞争激烈、人才济济的中国市场，开拓另一片星空！

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近两年几乎大半时间都在中国拍戏的黄诗棋，2019年将是验收成果的一年，她与郑恺、林峰合演的警匪剧《也平凡》，与罗晋、李一桐合演的2019年度古装大剧《鹤唳华亭》，以及与周兴哲、许志安和陈泽耀等合演的电影《电竞暗战》将陆续推出。她昨专程为合伙新品返马，今天又立即返回北京开工，结果因马中两地气温差异大，让她不慎感冒，抱病出席活动。

谈到接下来的演艺计划，她透露已落实会接拍2部香港电影，其中一部是谢霆锋与郑伊健当年的经典电影《中华英雄》的重拍版，至于另一部则因剧组尚未公布消息，所以她也不便透露太多详情。

此次跨界美发业当产品合伙人，她说因与CANDOUR方欣仪是相识5年的好友，两人在约会中聊起创业理念，发现彼此非常投契，一拍即合，促成此次的合作。

虽然首个“baby”刚诞生，但两人目前已计划在明年公司成立2周年时，推出另一个新品。而黄诗棋更以“喜欢一个东西，就要努力、坚持，有自信去做”与有意创业的年轻朋友共勉，“大家一起努力成长，一起加油！”