多重身份不忘音乐初衷．朱浩仁8年磨利刃发新辑 朱浩仁感性表示：“音乐是一个我想做到死为止的事情。”

出道01年但相隔8年才再发新辑的朱浩仁表示：“音乐是一个我想做到死为止的事情。”（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）相隔8年才推出全新创作专辑《Rain On Me》的朱浩仁，这段期间在娱乐圈多栖发展成为全方位艺人，近期更因成为YouTuber而受到瞩目，但他一直没忘记自己进入娱乐圈的初衷是音乐，在发布会感性表示：“音乐是一个我想做到死为止的事情。”

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黄明志在加油视频邀约朱浩仁一起合作，让朱浩仁惊喜笑言，“之前我都不太敢跑去跟他说要合作，现在他自己拍视频说了对吧？我下次就拿着视频去找他，哈哈！”

在本地音乐市场日渐萎缩的情况下，朱浩仁仍推出收录10首歌的完整专辑，他表示这相当不简单，也是专辑为什么花了3年才推出的原因。由于这是他出道第10年，他也表示“这绝对是我的一个新的里程碑。”

他最近忙拍剧之际也不忘更新自己的YouTube内容，透露自己很想成为导演，这样不会太过劳累吗？

他却露出满足的笑容表示：“只要是我喜欢的，再忙都不会觉得累。”问他会不会想再去中国参加选秀比赛，他却表示自己没什么把握，“我知道自己唱歌不是特别好，我会更偏向音乐制作的部份。“