“没向张文凯施压”．RELA高层报警促查诽谤 大马志愿警卫局（RELA）执法组主任莫哈末拉京，否认曾对被打的志愿警卫局成员张文凯等3人施压，以拒绝拿督斯里廖顺喜的赔偿，并于今日报案促警方以刑事诽谤条文调查此事。

莫哈末拉京（右二）偕黄明山（右一起）、张华枫和袁伟安到冼都警区总部报警。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）大马志愿警卫局（RELA）执法组主任莫哈末拉京，否认曾对被打的志愿警卫局成员张文凯等3人施压，以拒绝拿督斯里廖顺喜的赔偿，并于今日报案促警方以刑事诽谤条文调查此事。

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莫哈末拉京今天早上11时在RELA代表律师拿督黄明山、联邦官员袁伟安和区域联络官张华枫陪同下，到冼都警区总部报警，并于中午12时步出警局。

莫哈末拉京指出，拿督斯里廖顺喜打伤3名志愿警卫事件于去年10月发生以来，该局持续给予支持，也在法律谘询上提供协助。

他说，今年8月3日该局与3名志愿警卫包括张文凯讨论是否继续追究或要销案，他们皆同意继续追究廖顺喜。

莫哈末拉京说，该局也向3人说明诉讼可能面对的风险，譬如无法取得赔偿金和需长期到法庭聆讯。

“张文凯销案，事前没有通知另外两人，更没有通知我们（志愿警卫局高层）；我必须强调，整件事不存在任何强迫施压成份，我们也不清楚为何他这么说。”

他指出，该局认为张文凯的说辞已构成诽谤，因此报警促警方援引刑事法典第499（刑事诽谤）条文展开调查，目前该局也在等待反贪会调查张文凯销案一事。

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黄明山则说，另外2名志愿警卫皆否认受压，今天也因为没有出席的必要，而没有一同前来报警。

他也说，廖顺喜打伤志愿警卫的案件将于明年1月14日过堂。

资料显示，廖顺喜被指打伤3名志愿警卫局成员的事件是于2017年10月27日发生，廖顺喜随后面对多项控状；事发近10个月，张文凯突然于今年8月18日独自销案，而莫哈末拉京于9月19日投报反贪会介入调查。

张文凯随后于9月19日在大使路吉隆坡高庭外向媒体指出，案件审讯期间，他与另2名志愿警卫局成员决定接受廖顺喜的赔偿以了结此案，惟志愿警卫局高层无法认同，向他们施压以让案件继续审理。