警方：疑电线短路引火灾‧反贪高官家非遭纵火 警方初步调查显示，发生在史里肯邦安地区的反贪会高级官员住家失火案并非纵火案，相信火灾是因电线短路所引起。

消拯局鉴证组人员二度派员到发生火灾的反贪会官员家展开调查工作。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也19日讯）警方初步调查显示，发生在史里肯邦安地区的反贪会高级官员住家失火案并非纵火案，相信火灾是因电线短路所引起。

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据了解，消拯局鉴证组今早二度到现场搜证都都未发现任何纵火的器具，现场也未发现任何的刑事成份，而根据附近居民表示，该区治安一直良好，唯一进入住宅区的出入口也有保安人员24小时驻守。

雪州副总警长拿督拉锡对《马来邮报在线》指出，根据消拯局报告显示，失火原因是电线短路引起，而非遭人蓄意纵火。

他指出，消拯局鉴证组已经证实该火患是普通火灾。

未发现纵火器具

另一方面，雪邦警区主任阿兹助理总监指出，根据消拯局初步报告显示，消拯局鉴证组并未在火患现场发现任何纵火器具，现场也未发现任何的罪案因素。他强调，警方目前暂未针对此事开档调查，警方将会等到报告出炉后证实是否有纵火成份，才会展开下一步行动。

针对有关反贪会官员是否曾接到任何恐吓威胁的问题，阿兹指出，警方至今没有接到相关投报。

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反贪会主席苏克里指出，在消拯报告出炉前，他不会针对此事发表任何谈话。

这起怀疑遭人丢掷汽油弹引起的火灾事件，于前日下午2时37分，发生在史里肯邦安去双层式排屋，火舌烧毁2楼约80%，但火势并未造成人命伤亡。

网媒《当今大马》较后引述消息说，有人朝屋内丢汽油弹引起火患，并指这是这名反贪会高级官员查案时得罪人而遭致他人报复。