警方：疑电线短路引火灾‧反贪高官家非遭纵火
2018-12-19 18:23
警方：疑电线短路引火灾‧反贪高官家非遭纵火
警方初步调查显示，发生在史里肯邦安地区的反贪会高级官员住家失火案并非纵火案，相信火灾是因电线短路所引起。
（雪兰莪‧八打灵再也19日讯）警方初步调查显示，发生在史里肯邦安地区的反贪会高级官员住家失火案并非纵火案，相信火灾是因电线短路所引起。
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据了解，消拯局鉴证组今早二度到现场搜证都都未发现任何纵火的器具，现场也未发现任何的刑事成份，而根据附近居民表示，该区治安一直良好，唯一进入住宅区的出入口也有保安人员24小时驻守。
雪州副总警长拿督拉锡对《马来邮报在线》指出，根据消拯局报告显示，失火原因是电线短路引起，而非遭人蓄意纵火。
他指出，消拯局鉴证组已经证实该火患是普通火灾。
未发现纵火器具
另一方面，雪邦警区主任阿兹助理总监指出，根据消拯局初步报告显示，消拯局鉴证组并未在火患现场发现任何纵火器具，现场也未发现任何的罪案因素。他强调，警方目前暂未针对此事开档调查，警方将会等到报告出炉后证实是否有纵火成份，才会展开下一步行动。
针对有关反贪会官员是否曾接到任何恐吓威胁的问题，阿兹指出，警方至今没有接到相关投报。
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反贪会主席苏克里指出，在消拯报告出炉前，他不会针对此事发表任何谈话。
这起怀疑遭人丢掷汽油弹引起的火灾事件，于前日下午2时37分，发生在史里肯邦安去双层式排屋，火舌烧毁2楼约80%，但火势并未造成人命伤亡。
网媒《当今大马》较后引述消息说，有人朝屋内丢汽油弹引起火患，并指这是这名反贪会高级官员查案时得罪人而遭致他人报复。
文章来源：星洲日报 ‧2018.12.19
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