闯托儿所说出名字‧白发汉图掳女童 网上疯传新加坡一托儿所发生4岁女童险被白发汉“掳走”疑云，女童相信见到陌生面孔大哭起来化险为夷，家长事后报警，警方证实接到报案，目前正在调查。

一名身穿蓝白条纹T恤和浅褐色短裤的老汉被拍到走进托儿所。（图：取自脸书）

（新加坡19日讯）网上疯传新加坡一托儿所发生4岁女童险被白发汉“掳走”疑云，女童相信见到陌生面孔大哭起来化险为夷，家长事后报警，警方证实接到报案，目前正在调查。

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一脸书网站社群贴文附上照片宣称，昨天傍晚5时许，一名老汉踏入位于合乐路一带的Maple Bear托儿所要求接走女童。这名老汉被指向托儿所职员说出女童的名字，女童由于不认得老汉，当场大哭不愿跟随，老汉最终没得逞。

贴文中也提到，女童的父母并不认识老汉，怀疑对方企图掳走女儿，但倘若是一起误会，也希望对方能出来澄清。这则贴文至今已吸引近5000人转载，超过600人留言，当中不少身为家长的网民也关注，本地托儿所的安全措施是否充份。

女童大哭不肯离开

据贴文照片显示，老汉身材微胖，头发灰白，事发时穿着一件条纹蓝白T恤，和一条浅褐色短裤，并系上褐色腰带，同时戴着一副黑框眼镜，和背着一个黑色斜肩包。

记者今早走访事发的私营托儿所，托儿所职员受询时表示不愿置评。据记者观察，有一辆警车停驻在底层停车场，托儿所也有至少三名相关负责到场了解情况。

据探知，女童是一名华人，今年4岁，当她大哭不肯跟随离开之际，老汉立刻离开。女童父母过后得知后，据情报警。

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今午截稿时间为止，托儿所尚未回复。警方受询时证实已接获报案，调查目前正在进行中，并表示认真看待类似事件，同时警惕公众别揣测或传播未经证实的消息，以免造成不必要的恐慌。

应只让授权亲人接送

受访家长纷表关注，认为托儿所应只允许家长或经授权的成人接带孩子。

其中一名家长赖女士（43岁，家庭主妇）认为，家长将孩子交托给托儿所，中心就有责任确保孩子的安全，认为只让家长或授权亲人接送是比较妥当的做法。

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记者今天走访附近其他托儿所，一间托儿所负责人受访时表示，校方今早已接获有关当局的来电，确认事发的托儿所，并提醒其安全措施。