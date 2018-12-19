狮城男同性恋可领养代孕儿‧律师：判决或打开防洪闸‧“鼓励更多人寻求代孕” 受访律师指出，生父获判代孕出生儿的领养权可能打开防洪闸，鼓励更多寻求代孕的人士推动代孕相关立法。受访辅导员也认为，此案为代孕打开了潘多拉的盒子，公共政策应该明确将此拒绝在外。辅导员指出，缺少父亲或母亲对孩子绝非最有利。

（新加坡19日讯）受访律师指出，生父获判代孕出生儿的领养权可能打开防洪闸，鼓励更多寻求代孕的人士推动代孕相关立法。受访辅导员也认为，此案为代孕打开了潘多拉的盒子，公共政策应该明确将此拒绝在外。辅导员指出，缺少父亲或母亲对孩子绝非最有利。

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高庭三司日前发表标志性裁决，准许本地一名男同性恋医生领养在美国通过代孕生育的五岁儿子。这名医生早前入禀法庭要求合法领养儿子的申请被驳回，因此将案件上诉至高庭。

这个判决公布至今已引来大批网民留言。有人认为这意味着新加坡已朝同性婚姻合法化再迈进一步，有人则断定孩子会因为有两个爸爸注定被霸凌。代孕相关法令的推动也成为网民热议的课题。

王律师事务所合伙人沈木英律师告诉《联合晚报》，判决认可了代孕和同性家长，虽非传统家庭的结构，也不被视为会有损孩童福利。

沈木英说，法庭裁定现有公共政策中没有反对单亲或未婚者组建家庭单位，这会让这个群体对代孕产子抱有期望。

“因此，相比同样处境的同性恋人，要领养代孕出生孩童的单身或未婚人士所提出的论据将更有力。”

熟悉家庭法的哥莉雅（Gloria James）律师也认为，判决可能打开防洪闸，将鼓励更多夫妇到国外寻求代孕，而这对新国接下来是否让代孕合法，或在现有法律条文中明晰对“孩童”

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的定义，使其涵盖代孕出生的孩童起到催化作用。

“新加坡是时候探讨是否订立代孕法……新加坡人口老龄化的背景下，这个法律也有助人口增长。”

“爱家机构”董事长黄醒勇也认为，尽管法庭的决定似乎是以孩子的福利为考量，但这一裁决会为更多单身者，尤其是同性恋者铺平道路，将没有爸爸或妈妈的孩子带到世上。

他也说：“代孕概念把孩子视为货品，这当中涉及的问题是，到底最终满足的是希望成为孩子父母的人、代理孕母还是孩子的利益？”