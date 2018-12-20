统考成绩放榜·育源何妍霓8A最棒 （山打根19日讯）2018年独中高初中统考成绩放榜，山打根育源中学商科班高中生何妍霓表现突出，考获8A佳绩，成为高中榜首，初中榜首则是考获7A的吴佳骏。

高中统考8A生何妍霓（左），初中统考7A生吴佳骏（右）。

（山打根19日讯）2018年独中高初中统考成绩放榜，山打根育源中学商科班高中生何妍霓表现突出，考获8A佳绩，成为高中榜首，初中榜首则是考获7A的吴佳骏。

广告

校长冯国超今日发文告宣布，高中统考今年总及格率为90.88%，初中总及格率为80.36%。

该校高中统考考获7A的有3人、3人考获6A、3人考获5A及11人考获4A。至于初中统考方面，1人考获6A、2人5A及9人4A。

高中统考各科及格率为华文86.40%、马来西亚文97.89%、英文98.40%、数学92.86%、高数100%、高数（1）100%、高数（2）96.42%、历史74.29%、地理47.06%、生物85.00%、化学85.36%、物理100%、商业学88.15%、簿记89.29%、会计学93.33%、经济学87.50%、资讯与工艺79.03%及美术85.45%。

初中统考各科及格率为华文80.11%、马来西亚文96.74%、英文94.02%、数学84.78%、科学61.41%、历史55.8%、地理62.5%及美术89.67%。

育源中学高初中统考成绩：

高中统考

8A：何妍霓

7A：孙琪欢、杨万蔚及万仪颜

6A：孙振耀、胡贝怡及关秀璇

5A：朱英龙、彭欣滢及林智善

4A：张咏征、朱家乐、樊纹希、刘柯妤、李悦欣、余韦婷、陈歆妍、徐雪雯、徐乔茹、邓友程、叶芷萱

初中统考

7A：吴佳骏

6A：梁琪茵

5A：许伟律、赖小苇

4A：郭裕成、谢咏乐、方君怡、林棌桦、罗耀权、郭嘉豪、黄文靖、邱俐璇、叶建辰。