市长停工令奏效．烂路水管都修好了 随着吉隆坡市长拿督诺希山恫言将发出停工令后，双溪毛糯-沙登-布城捷运第二路线工程承包商已解决甲洞大街道路破损及多次面对水管破裂问题，并在甲洞大街多处贴上热线联系方式，方便当地居民针对工程作出投诉。

赖俊权：捷运第二路线工程承包商已在甲洞大街多处贴上热线联系方式，方便民众作出投诉。（图：星洲日报）

焦点社区：甲洞大街道路

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（吉隆坡18日讯）随着吉隆坡市长拿督诺希山恫言将发出停工令后，双溪毛糯-沙登-布城捷运第二路线工程承包商已解决甲洞大街道路破损及多次面对水管破裂问题，并在甲洞大街多处贴上热线联系方式，方便当地居民针对工程作出投诉。

大街贴热线方便投诉

双溪毛糯-沙登-布城捷运第二路线工程问题一箩筐，导致甲洞大街多次发生地下水管爆裂及道路破损，引起当地居民不满，纷纷向行动党甲洞服务中心投诉。

早前，甲洞国会议员林立迎透过报章要求承包商在一周内解决问题后，吉隆坡市长拿督诺希山也警告承包商须立即处理，否则将发出停工令一事；承包商立即修复地下水管问题及重铺马路。

赖俊权：陈旧爆裂

水管无法负荷机器重量

行动党甲洞区国会议员林立迎特别助理赖俊权带领《大都会》社区报记者巡视甲洞大街后指出，甲洞大街多次面对地下水管爆裂的问题，全因地下水管已十分陈旧，无法负荷机器的震动与重量，进而出现水管破裂及漏水状况。

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他透露，受影响的地区包括甲洞美娜园（Metro Prima）、乌沙哈万路（Jalan Usahawan）、鸿图园及蓝图园；在承包商接获警告并更换地下水管时，上述地区也面对数小时断水的情况，惟影响并不大。

他说，随着承包商在上个月更换地下水管后，林立迎服务中心截至目前也未再接到投诉。

“其实甲洞大街不断出现水管爆裂及漏水问题时，雪州水供公司都有发出罚单给承包商，但可能罚款的数额不多，承包商也不曾正视这些问题，直到吉隆坡市长表示考虑发出停工令后，他们才真正视甲洞大街的问题，并在接获投诉后，积极处理。”

他也透露，尽管道路已重铺，但甲洞大街的商家、居民及道路使用者都还需要再忍耐一段时间，因为承包商接下来还会再分阶段挖掘道路，以进行安装电缆的工作，届时可能还会再有道路破损的问题出现。

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他说，双溪毛糯-沙登-布城捷运第二路线工程在甲洞大街所造成的问题，也包括今年10月因地下水管爆裂及下雨而导致甲洞大街4户店铺遭黄泥水侵袭，以及11月因承包商与西海岸大道承包商同时意外切断光纤，导致宽频服务受影响，受影响地区涵盖中马、北马、东海岸、沙巴及砂拉越。

路牌弃草丛长野草

疑承包商换水管留手尾

赖俊权在巡视甲洞大街时发现，在承包商修复好的地下水管附近，即甲洞大街往双溪毛糯方向的路边，有一大型路牌被丢弃在草丛中，怀疑是承包商在进行更换地下水管工程后，遗留下来的手尾，附近还长满野草及树木。

赖俊权透露，他当即拍下照片向大马固体废料管理机构（SW Corp）及吉隆坡市政局公共工程与交通组投诉，也立即获得对方的回应和在当天下午5时30分派员前来清理所有野草及树木，同时也将路牌移到旁边。

他表示，他会继续向吉隆坡市政局公共工程与交通组跟进路牌的后续处理，同时要求当局彻查该路牌是否承包商所遗弃，若结果属实，他将向承包商追究其责任，同时要求当局向承包商开出罚单。

甲洞大街封路未接塞车投诉

赖俊权透露，甲洞警局至永旺（AEON）购物商场路段从本月9日开始分阶段关闭及改道后，目前未有太严重的塞车问题或投诉出现。

“甲洞大街的这一段路面对封路情况已久，大部份的驾驶人士也已习惯，因此我相信不会有太多问题出现。”

他说，该路在白天仍有两个车道可使用，惟晚上有重型车辆出入，承包商可能会再封多一条车道，因此会有塞车情况，但车龙只从警局延伸到天桥底下，情况并不严重。

他也表示，永旺购物商场对面，即甲洞往增江方向车道的巴士站，也因为捷运工程而被迫拆除后，每日仍有许多民众在路边等候巴士，他也受促驾驶人士需小心注意。

“巴士站已拆除数月，由于距离下一站的步行距离有点远，民众也不愿走到下一站候车，尤其在早上上班时段，可看见很多人走在车道上，往被拆除的巴士站方向候车，十分危险。”

捷运第二路线工程承包商已重铺甲洞大街的道路，让道路使用者可安全驾驶。（图：星洲日报）

甲洞警局至永旺购物商场路段从本月9日开始分阶段关闭及改道后，未引起严重阻塞。（图：星洲日报）