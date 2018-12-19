陈佩丝．“自收餐盘”你我受惠 大马中华总商会总会长丹斯里戴良业日前指出，为减低对外劳的依赖，服务业特别是快餐店，应教育顾客自助点餐、付款、领餐，甚至餐后清理桌面。

大马中华总商会总会长丹斯里戴良业日前指出，为减低对外劳的依赖，服务业特别是快餐店，应教育顾客自助点餐、付款、领餐，甚至餐后清理桌面。

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这令我想起我国的快餐店，人人都会按照次序去排队点餐和领取食物，可却在餐后留下许多善后工作，桌面上都是托盘和垃圾，对下一名顾客造成不便，唯有等待服务员前来清理。

或许你会说这是受薪服务员应该做的事，要不要收餐盘是每个客人的自由，不要强加义务在别人身上，勿将自收餐盘作为道德义务。

在台湾，也曾发生“收餐盘”争议，当时一名男子因麦当劳女员工要求他自己收餐盘而即场发飙，引起许多网民议论，出现两极化的反应。

随后，麦当劳回应指，每间餐厅都设有餐盘回收区，鼓励顾客用完餐后，自行将餐盘回收并进行垃圾分类，共同维护整洁用餐环境。

同时，麦当劳说，若顾客未及回收餐盘就离开，餐厅员工也会处理，以利之后的顾客有舒适的用。

我不知道民众如何看待“自收餐盘”一事，或许无需扯上道德素质，但我认为在方便的情况下，在不到一分钟的时间就将餐盘放回收处，不仅能减轻服务员负担，也能为下一位顾客带来方便。

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只要举手之劳的一个动作，或许你我都是下一位“受惠”的顾客呢！