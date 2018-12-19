万能积压效应‧赢积宝二奖变百万富翁 当这名幸运儿知道自己赢得了积宝二奖，公布的奖金是32万4334令吉而已，孰不知除此之外，他还赢得了积压效应积压下来的万能万字积宝首奖奖金。中奖号码是3371（三奖）和7452（特别奖）。

（吉隆坡19日讯）万能的积压效应让幸运儿成为百万富翁。

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当这名幸运儿知道自己赢得了积宝二奖，公布的奖金是32万4334令吉而已，孰不知除此之外，他还赢得了积压效应积压下来的万能万字积宝首奖奖金。中奖号码是3371（三奖）和7452（特别奖）。

12月5日开彩日当天，万能万字积宝的累积奖金超过了3000万令吉，可积压的奖金高达1300万令吉。当晚，就有两名幸运儿中了积宝二奖，他们投注全份，每人皆赢得了509万1750令吉的奖金。

万能万字积宝的积压效应会在特定的情况下奏效。每当万能万字积宝的累积奖金超过了3000万令吉，积压效应即时生效。在积宝首奖没有被赢取的情况下，积宝首奖的奖金会调整至2000万令吉，多出来的奖金将被积压为额外的积宝二奖奖金。换言之，中了万能万字积宝二奖的幸运儿就有可能当上百万富翁。

另一位幸运儿是通过手机万能应用程式（Magnumapp）的彩票扫描仪（TicketScanner）得知自己赢得百万令吉奖金。万能应用程式里的彩票扫描仪让客户轻易扫描彩票的二维码（QR Code），以验证彩票号码是否与开彩成绩相符，并获得通知是否赢取奖金。