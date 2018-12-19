1MDB案黄宗华待美引渡受审．收押加影监狱．控方申请带黄宗华上庭 由于当事人没有出庭，原本今日在地庭审理引渡高盛集团前银行家黄宗华回美国的程序的案件，被迫展延。

（吉隆坡19日讯）由于当事人没有出庭，原本今日在地庭审理引渡高盛集团前银行家黄宗华回美国的程序的案件，被迫展延。

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黄宗华的代表律师拿督陈福泉表示，其当事人必须出庭聆讯，主控官苏克副检察司则要求法庭展延案件，以让控方向加影监狱申请将黄宗华带往法庭。

地庭法官艾温最终将案件展延至明年1月4日。

总检察署是于12月12日入禀法庭，指在美国的法律下，黄宗华所犯下的是非常严重的罪行，而根据1992年引渡法令第6条文，这些是属于可引渡的罪行。

警方是在11月1日扣留黄宗华，法庭在隔天批准警方延扣他60天。

据报道，高盛在2012至2013年期间，通过发行3笔债券为一马公司筹资近65亿美元（约232亿9000万令吉），并在交易中取得近6亿美元（约24亿令吉）的佣金。

在美法庭面对3刑事控罪

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黄宗华在美国纽约法庭面对3项刑事控罪，即洗钱、海外行贿，以及串谋规避银行内部监管机制。

他被指与另一名高盛集团前亚洲地区主管莱斯纳，涉及洗黑钱及贿赂大马高官和阿布扎比多名官员；莱斯纳俯首认罪，承认涉及洗钱和违反海外反贪行为法令，同意被没收4370万美元。

控状指出，大马富商刘特佐和黄宗华串谋洗白窃自一马公司的数十亿美元资金，同时串谋贿赂大马和阿布扎比官员，抵触《反海外腐败法令》。