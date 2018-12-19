自立合作社JomPay付款赛‧5幸运儿赢1万奖品 自立合作社为鼓励贷款社员通过电子付款方式缴付还款，特地主办JomPay付款竞赛，最终由5位幸运社员赢走总值约1万令吉的奖品。

黄炳火（中）与Jom Pay竞赛部份优胜者合照。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）自立合作社为鼓励贷款社员通过电子付款方式缴付还款，特地主办JomPay付款竞赛，最终由5位幸运社员赢走总值约1万令吉的奖品。

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这项由自立合作社联合Jom Pay服务提供商Payment Networks Malaysia Sdn Bhd及大众银行主办的竞赛，从7月1日至9月30日举行。该社贷款社员只须在自动提款机或上网以JomPay方式缴付该社的贷款，即有机会赢奖。该社在竞赛期结束后，以随机方式，选出优胜者。

此次竞赛共有两份大奖：各1台苹果i-Pad Pro平板电脑，以及3份安慰奖（每份1000令吉现金回扣）。

自立合作社日前举行简单的颁奖仪式。该社董事主席拿督黄炳火在仪式上表示感谢社员积极参加此项竞赛，也很感谢Payment Networks和大众银行慷慨赞助这次竞赛的奖品和大力协助和配合。

他说，配合数码时代的发展，电子付款是当前和未来的趋势。本社为了贷款社员缴付还款的便利，提供各种付款方式。除了Jompay以外，还有网上转账、ATM付款、支票付款及柜台付款等。Jompay付款方式不但方便、快捷，有效而且安全。

他披露，竞赛期间，使用Jompay付款的贷款社员人数有显著的增加，如今以JomPay方式付款的该社贷款社员已增至55%，显示越来越多社员体验到这种付款方式的好处。