助查涉收贿40万装修房子．朝圣基金局前CEO延扣 朝圣基金局前首席营运员拿督阿迪阿祖安今日被押往法庭，延扣4天助查他涉嫌接受一家公司40万令吉，用作装修房子。

阿迪阿祖安用手遮住脸部，在反贪会官员的押送下抵达法庭。（图：星洲日报）

（布城19日讯）朝圣基金局前首席营运员拿督阿迪阿祖安今日被押往法庭，延扣4天助查他涉嫌接受一家公司40万令吉，用作装修房子。

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推事沙威拉批准反贪会申请，即日起延扣这名48名嫌犯至周六助查案件。

根据反贪会消息，初步调查发现，嫌犯以装修房子的形式受贿，涉款预计是40万令吉，作为他将一项价值1500万令吉的朝圣基金局分局品牌重塑项目，颁给一家公司的酬劳。

嫌犯是于昨晚8时35分，在反贪会录供时被捕。

案件是在2009年大马反贪污委员会法令第17（a）条文下展开调查。

反贪会在上星期日逮捕一名拥有拿汀头衔的朝圣基金局女官员（49岁），她将延扣至本周五助查。

上周一，反贪会逮捕一名34岁项目经理以助查相同案件，他被延扣3天助查至明日届满。

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朝圣基金局于11月30日向武吉阿曼商业罪案调查部，举报前主席拿督斯里阿都阿兹、前首席执行员丹斯里依斯米依斯迈和拿督斯里佐汉，以及4名高层。

这4名高层分别为拿督阿迪阿祖安（首席营运员）、拿督罗再达奥玛（首席财务官）、哈兹莉娜莫哈末卡立（法律顾问）和丽菲娜莫哈末阿里夫（企业服务和房地产高级总经理）。