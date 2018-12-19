双威主题乐园年终假期派对．“It's Wipeout”嗨翻12月 这个12月假期还闷在家里，烦恼着带孩子去哪里游玩吗？不用想了，去双威主题乐园的Party绝对是你明智的选择。

这个12月假期还闷在家里，烦恼着带孩子去哪里游玩吗？不用想了，去双威主题乐园的Party绝对是你明智的选择。

广告

从今年12月1日至31日起，双威主题乐园精心准备的“It's Wipeout”欢乐假期庆祝派对活动正等着大家来参与，尤其是重点活动“It's Wipeout Wild Water Run @ Mali Cove”挑战赛更是喜爱戏水和刺激人士绝不能错过的盛会。

不说你不知，参加刺激好玩的“It's Wipeout Wild Water Run @ Mali Cove”挑战赛还可以赢取丰富奖品，双威主题乐园将每日派送赠品，当中包括JBL扬声器，而这个月的终极冠军还有机会赢取价值1900令吉的GoPro Hero7。

当玩累后，大家可在派对区马里小海湾欣赏各种表演以及DJ们的趣味演出，同时你也可以带着孩子的到儿童区马里小海湾玩乐，这里的泡沫派对和波波池（Ball Pit）等活动，绝对让人流连忘返。

另外，双威主题乐园的沙滩小餐馆在本月将每天举办圣诞老人下午茶会，访客可以与慈祥可爱的圣诞老人会面拍照，同时圣诞老人会送上惊喜礼物的大家。茶会时间从下午2时30分开始至下午5时，期间会有姜饼制作示范和双威水上乐园吉祥物鸭船长和鸭女士的电影时段。

广告

至于晚间活动，双威主题乐园首次举行的夜间游行绝对是亮点，这项不容错过的夜间游行是于晚上7时30分开始，游行人物包括圣诞装打扮的鸭船长和鸭女士、圣诞老人骑雪橇、单轮骑脚车表演和杂耍表演等等。

在这段期间，双威主题乐园会全天候在不同地点举办各种各样的表演，当中包括Swashbuckling圣诞节表演，“Jingle Bells Rock！”和“舞蹈的进化”表演等。喜欢动物朋友可以到双威水上乐园的野生动物剧院享受馆方精心准备的动物表演。

与此同时，卡通迷们也有机会在双威主题乐园的Nickelodeon失乐园与他们最喜爱的Nickelodeon卡通人物见面，包括海绵宝宝、派大星（Patrick Star）、忍者神龟和多拉小探险家。

广告

至于想要在度过一个难忘的跨年夜的朋友，双威主题乐园会是不错的选择，因为来自美国的霓虹灯水上节将首次来到双威主题乐园举行。访客们可期待在一片黑暗中，体验享受缤纷灿烂的表演、游戏和烟花表演，纪念新的一年到来。

霓虹灯水上节该开放给7岁及以上的公众参加，门票的价格为RM89，欲知更多详情，可以浏览网站http://www.sunwaylagoon.com或拨打是电话：603-56390000。