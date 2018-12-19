2美企把中铝产品从马转运美．助中供应商避美征关税 美国海关边境保护局发布的一份报告称，该部门一项调查发现，两家总部设在美国的企业避开了美国对产自中国的铝型材征收的反倾销关税。

（美国．纽约19日讯）华尔街日报报道，美国海关边境保护局（U.S.Customs and Border Protection，简称CBP）发布的一份报告称，该部门一项调查发现，两家总部设在美国的企业避开了美国对产自中国的铝型材征收的反倾销关税。

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CBP称，这两家公司为Sun Bright International Corp.和Fair Importing Corp.，均被认定违反了贸易规定，把原产自中国的铝型材产品经由马来西亚转运、进口到了美国，这个转运过程帮助中国供应商避开了美国的铝关税。

Sun Bright International是一家铝窗框生产商，登记的主要营业地址在纽约皇后区。据CBP的调查报告，Sun Bright的经营者2017年为Fair Importing Corp.登记了相同的地址。

CBP称，此次调查基于美国铝材料协会（Aluminum Extruders Council）的指控，该协会称这两家公司协助第三方，使铝型材原材料6063铝合金得以被运送到Sun Bright和FairImporting在纽约/新泽西地区的经营地。

CBP称，美国铝材料协会向该部门提供了牵涉此案的另一方与一名私人调查员之间的电子邮件，这些电子邮件显示出产品如何从中国佛山运送到马来西亚巴生港，在那里原产地证书被变更，使之看起来像产自马来西亚的产品，然后被运送到美国。

CBP最初于5月份针对美国铝材料协会提出的上述转运指控发起了调查。