AI高科技通讯系统防罪‧杨忠礼集团设辅警中心 杨忠礼集团设立辅警指挥中心，透过人工智能监控及高科技通讯系统监察，进而协助警方防范和打击罪案，打造安全城市。

马兹兰（右起）为辅警指挥中心开幕，旁为杨恭耀及杨恭贤。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）杨忠礼集团设立辅警指挥中心，透过人工智能监控及高科技通讯系统监察，进而协助警方防范和打击罪案，打造安全城市。

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吉隆坡总警长拿督斯里马兹兰指出，杨忠礼集团旗下辅警于今年9月19日开始在武吉免登地区值勤，而设立在冼都拉也的指挥中心和辅警也在一个月后全面投入运作。

申请260辅警获批

他今日主持杨忠礼辅警指挥中心开幕礼时说，警方已批准杨忠礼集团提出260名辅警的申请，这批辅警将由一名副警监为首。

“已在警察训练中心接受培训并正式成为杨忠礼旗下的辅警，目前有一名警长、6名警曹和43名伍长和普通警员，其余的空缺将分阶段填补。”

他指出，杨忠礼集团是设立辅警指挥中心的先驱，警方对此非常欢迎且支持；而这个属于尖端科技的监控系统，可分别透过画面清晰的闭路电视、航拍机和随身摄像机监察，有助于警方追查罪犯。

隆暴力财物损失罪案减少

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“这个人工智能监控及高科技通讯系统除了拥有鉴定行踪、人群分析、面部辨识和电脑视觉等技术，值勤辅警也能与指挥中心即时通讯。”

另外，马兹兰指出，根据吉隆坡警方今年1月1日至12月17日的罪案数据，暴力罪案和财物损失罪案同比去年共减少1093宗，相等于下降8.57%。

他说，暴力罪案从去年3768宗减至2987宗，而财物损失罪案则从8993宗减至8681宗。

至于武吉免登地区的罪案率，今年1月至上个月同比去年减少了37宗（6%），不过冼都拉也地区则略增2宗（9.52%）。

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无论如何，随着辅警指挥中心成立，他相信武吉免登和冼都拉也地区的罪案，尤其抢劫和攫夺案将会减少。

出席者也包括杨忠礼通讯首席执行员杨恭耀、杨忠礼置地及发展公司副总裁杨恭贤、吉隆坡副总警长拿督再努丁及大马防范罪案基金会吉隆坡分会主席莫少文等。