明起至1月2日为纾缓交通．97收费站暂停加额服务 南北大道（PLUS）公司宣布，为了确保南北大道在来临的圣诞节及元旦假期通行顺畅，将会暂停全数97个收费站的加额服务，促请民众确保自己的PLUS Miles卡及一触即通（Touch'n Go）卡已经充值，拥有足够的余额。

（雪兰莪．八打灵再也19日讯）南北大道（PLUS）公司宣布，为了确保南北大道在来临的圣诞节及元旦假期通行顺畅，将会暂停全数97个收费站的加额服务，促请民众确保自己的PLUS Miles卡及一触即通（Touch'n Go）卡已经充值，拥有足够的余额。

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南北大道发表文告表示，大道收费站的加额通道将会从12月21日至2019年1月2日暂停加额服务，这是为了纾缓许多车辆在加额通道排队而造成的交通阻塞。

至于没有PLUS Miles卡及Touch'n Go卡的民众，则可使用拥有Touch'nGo晶片的身份证支付过路费，民众必须确保已经充值才能使用。

文告也提醒民众，全国拥有约1万个充值卡加额站，包括自动提款机（ATM）、24小时便利商店及油站等。

民众也可以在特选大道餐厅及收费站设的自助加额机，为充值卡加额。

即便遇上公假，南北大道客户服务中心仍然会在每日早上7时至晚上10时提供服务，为民众在部份收费站提供加额服务。