1MDB弊案诽谤诉讼．克莱尔入禀答辩书．“没指控登苏丹后涉案” 《砂拉越报告》网站主编克莱尔表示，她在其新书《砂拉越报告：踢爆一马发展公司内幕》中并没有指控登嘉楼苏丹后努扎希拉涉一马公司弊案，并与遭通缉的富商刘特佐串谋犯案。

（吉隆坡19日讯）《砂拉越报告》网站主编克莱尔表示，她在其新书《砂拉越报告：踢爆一马发展公司内幕》中并没有指控登嘉楼苏丹后努扎希拉涉一马公司弊案，并与遭通缉的富商刘特佐串谋犯案。

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克莱尔在12月3日针对苏丹后的诽谤诉讼入禀答辩书说，她并没有指控苏丹后涉及贪污，更不曾指苏丹后与“品行有问题、花花公子及遭通缉”的刘特佐关系亲密，因为当时整件事仍模糊不清。

她说，她在书中指苏丹后于2009年时与刘特佐关系友好并不带任何贬义，因为当时刘特佐并非是一个声名狼藉的人物，鉴此，苏丹后与刘特佐当时的关系不可能会对苏丹后制造出负面印象。

她表示，若全面及完整的阅读整本书籍，就会发现书的内容并不具任何恶意，更不曾影射苏丹后拥有足以影响登州行政事务的能力。

指刘特佐利用王室关系获顾问职

克莱尔指出，刘特佐自行对外公布获得登嘉楼王室的支持来取得顾问一职，而她在文中所要表达的只是刘特佐利用本身与登嘉楼王室的关系来取得登嘉楼投资机构（TIA，一马公司的前身）顾问一职，不含任何诽谤的成份。

她披露，刘特佐于2009年是在登嘉楼苏丹胞妹东姑拿督拉希玛的引荐下结识苏丹，较后更成功获登州苏丹委任为登嘉楼投资机构的顾问，任期从2009年1月至5月终止。

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她说，她并没有在文中形容或视苏丹后已犯下任何罪行，其主要内容只是要展示刘特佐如何利用自己与登嘉楼王室的关系，来取得登嘉楼投资机构顾问一职。

已在《砂报告》发表澄清启事

克莱尔说，为显示她对苏丹后的尊敬和礼貌，她已就此事于9月27日在《砂拉越报告》上发表澄清启事。

她强调，任何有常理的人在阅读了其书籍后，一定会认同登嘉楼王室成员的决定显示他们非常关注登州子民的福利，并设下了一个非常好的榜样。

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她说，登州王室决定撇除一切与登嘉楼投资机构的关系或是一个最恰当的决定，且应获得赞扬，而身为王室的其中一个主要人物，苏丹后支持取消成立登嘉楼投资机构的决定是正确、适当和值得赞扬的。

鉴此，她希望高庭可撤销苏丹后所提出的诉讼。

诽谤案1月30再过堂

苏丹后的代表律师威斯胡披露，高庭法官拿督阿末再迪在案件于今日过堂时，谕令双方律师提呈一切将用作审讯用途的文件。

他说，法官也择订案件于明年1月30日再度过堂。

45岁的苏丹后努扎希拉是在11月21日入禀高庭起诉克莱尔、出版社文运书坊负责人张同新（70岁，译音）和印刷商永联印务私人有限公司诽谤，索偿3亿令吉赔偿。

除了索偿外，苏丹后也要求出版社和印刷商收回及停止出版有关被指诽谤她的书籍，并承诺在任何情况下都不会重复出版有关书籍。