兰花草．一机在手，天下我有 货币是保持市场流通的一般等价物，在最早时期，人类是以贝壳为币作为交换等量货物，贝作为实物货币一直沿用到春秋时期，因此中国汉字中和财富、价值有关的字大多与“贝”字有关，如：贵、资、贪、贫、财、购等。

货币是保持市场流通的一般等价物，在最早时期，人类是以贝壳为币作为交换等量货物，贝作为实物货币一直沿用到春秋时期，因此中国汉字中和财富、价值有关的字大多与“贝”字有关，如：贵、资、贪、贫、财、购等。

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自人类有了冶铁技术，靠人工打造货币，就不再依靠贝壳作为货币。

古代最为典型货币估计是外圆内方的铜钱，以前的人习惯把铜钱用线串起来挂在腰间，于是就有了“腰缠万贯”来形容有钱人。

随着物品交换发展，货币逐渐由金银等贵金属充当，金属货币使用久后会出现磨损，变得不足值，人们就意识到利用其他东西来代替，于是就出现了纸币。

纸币发行沿用至今，银行支票和信用卡支付方式让人无需拿着高额现款出门，也减少被打劫风险。

日新月异，面对互联网时代，人们生活随机性交易不断增加，中国支付宝和微信支付就成了快捷又方便的移动支付平台。

移动支付正在悄然改变着大陆市场、改变着人们的支付方式，即使不带钱包，身无分文，出门一机在手、天下我有。

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令人质疑的是，消费者把钱存放在移动支付安全吗？

上网查询，有人分享：“目前针对支付宝帐户的黑客非常多，如果你帐户密码被人破解，钱就会不翼而飞。”

“如果你泄露了手机验证码或身份信息，或是你手机乱扫了二维码，电脑中毒，远程打开，你点开了不明縺接，或上了钓鱼网站，丢了手机没及时停卡......余额宝里的钱都有可能被盗。”

在广州经商的儿子表示：“中国到处都是移动支付，人人都在用，朋友圈里没有听说过移动支付的钱会不翼而飞。”

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“不要杞人忧天，移动支付有做足密码安全措施，付账有记录，快捷又方便。”

现今大陆市民消费都习惯用手机刷屏付账，反观游客用现金购买商品，店家烦恼没有零钱可以找换，都要求顾客用微信支付。

虽然电子钱包、网上付款日益普遍，不过，根据调查研究显示，接近半数大马消费者比较信任传统付款方式，对电子钱包付款方式的安全与保障性存有疑虑。

大马的城市商店，已经接受支付宝付账，外国游客买东西还能享有打折优惠，让顾客宾至如归。

好的开始是成功的一半，拭目以待大马未来的付费方式，将会有另一番新面貌。