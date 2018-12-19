隋军：华人能说流利华语‧大马华教成果丰硕 中国中华全国归国华侨联合会副主席隋军日前来马获得八大华青接待并且双方进行了深入的交流；隋军赞扬大马华人今天能以流利的华语进行交谈，足以彰显出大马在办华教方面，已取得丰硕的成果。

林振辉（左三起）移交纪念品给隋军。右二起为周世抆和洪来喜。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）中国中华全国归国华侨联合会副主席隋军日前来马获得八大华青接待并且双方进行了深入的交流；隋军赞扬大马华人今天能以流利的华语进行交谈，足以彰显出大马在办华教方面，已取得丰硕的成果。

广告

隋军指出，她希望通过中国侨联提供的中国研习班，能间接让大马华青深入了解中国这么多年来的发展。

她表示希望未来华青能持续组织起来、活跃起来、行动起来，为贡献社会出一分力。

她鼓励海外青年要具有品格力、创意力、阅读力、知识力、思考力、领导力及国际移动力，包括确保自身的“德、智、体、群、美、劳”六力的全面发展，同时保持初衷，继续身体力行发扬中华传统文化。

会上，马来西亚宗乡青联合总会总会长拿督斯里林振辉指出，马中两国友好关系的未来发展，有赖青年组织去经营和维持，包括加强双边青年的交流，以便奠下两国友好关系的基石。

林振辉：青年组织加强马中交流

他指出，两地青年的交流互动自中国改革开放以来逐步深化，彼此已建立起深厚的信任，因此凭著这份互信友谊，相信未来无论在官方还是民间层面，都会带来正面的效果。

广告

出席者包括中国驻马来西亚大使馆领事王志民、宗乡青慈善与教育基金会主席拿督斯里洪来喜、宗乡青署理总会长王文杰、总秘书陈炜建、基督教青年协会总会长吴属神、中委钟恩雄、青年运动总会总会长周世抆、副总会长吴袺濠和杨致纲、大专青年协会总会长李祥福、署理总会长叶志华、李泰慷、吉隆坡文华国际青年商会会长张伟纶和青年团结运动总会总会长祝伟文。