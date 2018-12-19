涉洗黑钱709万案交高庭．通译员口误“罗斯玛认罪” 前首相拿督斯里纳吉夫人拿汀斯里罗斯玛涉嫌洗黑钱709万7750令吉一案今日移交高庭审理，通译员向罗斯玛读出控状时，一度口误说罗斯玛认罪。

罗斯玛涉嫌洗黑钱709万7750令吉一案于周三移交高庭审理。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）前首相拿督斯里纳吉夫人拿汀斯里罗斯玛涉嫌洗黑钱709万7750令吉一案今日移交高庭审理，通译员向罗斯玛读出控状时，一度口误说罗斯玛认罪。

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罗斯玛一共面对17项控状，当通译员读到第14项控状后，告诉法庭罗斯玛承认有罪，令罗斯玛及在场旁听者感到震惊。

通译员马上意识到自己口误，随即向法庭道歉，并修正指罗斯玛否认有罪及要求审讯。

此案首次在高庭过堂，通译员将所有控状重新向罗斯玛念出，而罗斯玛不认罪。

主控官拿督斯里哥巴斯里南副检察司表示，控方将申请把此案与被告涉嫌在砂州内陆学校太阳能板工程中索贿1亿8900万令吉一案，进行联合审讯。

他要求法庭择订下个过堂日期，并会在下个月将所有与案件相关的文件交予辩方。

1月25日过堂

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高庭法官莫哈末再尼择订案件于明年1月25日过堂。

罗斯玛于10月4日在地庭面对12项总额709万7750令吉的洗黑钱罪控，以及5项没有向内陆税收局呈报的指控。

此外，罗斯玛涉嫌在耗资12亿5000万令吉的砂拉越太阳能板的工程中受贿，这项在2016年启动的工程，至今没有让任何一所砂拉越内陆学校受惠。但是，罗斯玛否认这两项受贿的指控，法官允许她以100万令吉保外候审。