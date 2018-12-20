廖吉祥：中国游客骤减·“零团费”肇怪象 （亚庇19日讯）沙巴各领域具有无限的发展潜力，吸引业务遍布世界各国的香港创基控股集团进驻投资，冀望为本州创造一番新景象。

亚庇市中心包括各大商场近月来中国游客人数明显减少，沙巴旅游协会相信是中国“零团费”所造成。（档案图）

（亚庇19日讯）官方数据显示访沙中国游客人数较去年增长，但亚庇市中心的游客人数却明显减少，沙巴旅游协会主席拿督斯里廖吉祥指出，中国“零团费”是造成此怪象的原因之一。

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■20中企滥用旅社牌照

廖吉祥表示，州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝发布今年首10月访沙游客人数达315万人次，中国游客更是有增无减，但是沙旅协会员、旅游业者、甚至市民都好奇何以亚庇市中心游客不如往常。

他今天在新闻发布会指出，本地旅游业者于本月初与联邦旅游、艺术及文化部沙巴总监阿末扎奇开会时，讨论到20家中企滥用本地旅行社的牌照，以零团费方式经营旅行团，让中国游客无需付任何费用，即可来到沙巴吃住玩约一星期。

他称，零团费旅行团不入住市中心酒店，选择城郊区如下南南、必打丹等价格较低的酒店；团员在抵步之后，时间完全由旅行社控制，没有自由活动，也没有机会到市中心消费。

“估计每家旅行社每个月接待500名团员，20家每月便接待上万名中国游客。”

■旅行社倒贴靠赚佣金

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同时，廖吉祥表示本地负责接待的旅行社甚至需要倒贴给每名游客人民币800至1000元，靠游客购物佣金来赚取盈利。

他指出，中国公司提供的“一条龙”服务，令本地旅行社失去竞争力，也造成沙巴商业界可得到的利益少之又少，持续下去将导致本州只能吸引低素质游客。

针对上述不健康的现象，他指称旅游、艺术及文化部已承诺明年1月将开始执法及采取严厉行动，并以吊销旅行社牌照来对付涉及的业者。

■来沙自由行增长

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廖吉祥表示来沙的旅行团减少之际，自由行却有所增长。

他也澄清，其在本月初发表的旅游业生意下滑60%只属个别情况，并非整个旅游市场；该会接获部分旅游业者反映在10月中至11月中期间，面对游客锐减的问题。

12月的酒店入住率高达85%，农历新年期间则已经爆满。

此外，廖吉祥也赞扬刘静芝用心宣传沙巴旅游业，且亲自出席各项旅游活动，他相信政府与私人界持续合作之下，本州旅游市场在明年必将持续成长。

创基（中国）控股集团亚太区首席执行员余子良（左四）与Team World Star服务有限公司董事主席廖吉祥（右二）在律师魏观棋（右）等见证下，交换谅解备忘录。

看中庞大发展潜力

港创基集团 进驻沙

沙巴各领域具有无限的发展潜力，吸引业务遍布世界各国的香港创基控股集团进驻投资，冀望为本州创造一番新景象。

■Team World Star负责沙业务

创基（中国）控股集团亚太区首席执行员余子良今日与本地Team World Star服务有限公司董事主席拿督斯里廖吉祥签署谅解备忘录，今后在沙巴的各项投资发展及业务将由Team World Star公司全面协助。

廖吉祥指出，双方计划展开的合作项目包括金融、地产、旅游、文化、科技、农业、品牌、航空、娱乐等，相信会让沙巴各领域从中受惠。

余子良表示，过去经常听闻有关沙巴的消息，也得知本地景色美丽，早前到来考察时，便认为沙巴不逊于普吉等旅游区，具有非常大的潜质。

因此，他今次抱着很大的希望来到沙巴投资发展，在签约之后将拟订完整计划书，希望将来能为沙巴人民带来就业机会。

他认为，沙巴拥有许多具才华和创新思维的青年，但一直缺乏平台，以致本地出现失业问题。

■建立娱乐文化基地

余子良透露该公司预计在明年3月至4月间启动在沙巴的投资项目，首先将建立娱乐文化基地，推展影视文化。

其中一项计划是拍摄沙巴旅游特辑，集数预计是5至8集，将会在电视或网上公布；另外也将拍摄电影，讲述从沙巴华侨华人的故事。

他表示，该公司未来也会在沙巴推行各项文化活动，包括电影、选美及慈善活动。