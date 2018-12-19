大臣：拉拢更多游客．森续推广蟒蛇公园 森州州务大臣阿敏努丁指出，政府先后投放百万资金打造乌鲁文都蟒蛇公园，未来将继续给予推广，拉拢更多游客前来，确保蟒蛇公园非“失败计划”。

森州政府在2018年共花费14万8380令吉，为蟒蛇公园里的蛇购置紫外灯及温控系统。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉18日讯）森州州务大臣阿敏努丁指出，政府先后投放百万资金打造乌鲁文都蟒蛇公园，未来将继续给予推广，拉拢更多游客前来，确保蟒蛇公园非“失败计划”。

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他说，在2018年，州政府就花费了14万8380令吉，在今年6至12月期间展开系列提升工程，包括为蟒蛇购置紫外灯及温控系统，确保所有蛇类能够在更好的环境中生长。

“庇<6725>的蟒蛇公园是全马唯一，也是最吸引游客的景点，在2017年中，共有2万6473游客人次前来，2018年截至至6月仅有7995人次，这是因为装修工程而让该公园暂时关闭。”

将全面提升基设

阿敏努丁是在州议会上针对峇眼槟榔州议员敦海鲁丁的提问回应道，蟒蛇公园目前共有36条含括12个不同品种的蟒蛇类，州政府一直致力推广蟒蛇公园成为旅游景点，并且全面提升了设备基础、环境卫生等。

不过，当被询及州政府耗资巨额打造的公园，只能每年吸引2万余人次，能够被称为“失败的计划”时，阿敏努丁坦诚，每年2万6473人次参观确实很少，因此，他将会连同国立高等教育机构及透过社会企业责任活动（CSR）。

政府保留地重估租价

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阿敏努丁也指出，所有政府保留地将会重新评估租价，确保州政府获得应有的租金，作为收入来源之一，不过他强调目前政府并没有出售保留地的意愿。

他指出，森州政府将根据房产估价及服务局（JPPH）对所有保留地重新估价，届时，将会以“应有”的租金价格出租予私人界或企业，以此增加州政府的收入。

指示土地局严抓非法开垦

阿敏努丁是针对晏斗州议员拿督斯里莫哈末哈山的提问作出回应，他说，政府将会确保所有保留地不会被荒废，因为那是政府的资源及财产。

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不过，他也认同莫哈末哈山的言论，即有很多“非官方批准”的开垦森林或一些森林保留区遭到破坏，因此，政府也将指示森州土地局及相关单位采取对付行动，如依据开垦情况征收费用，至于破坏森林保护区者也将被罚款。

哈山建议系统化管理

莫哈末哈山也在附加提问环节建议州政府应该要系统化管理所有保留地，除了租赁外，也应该保留给农业、畜牧业及开垦，协助增加产业收入。

此外，莫哈末哈山也希望州政府系统化管理保留地，并在日后公布相关详情，让更多畜牧业、农民得以获得土地，协助发展森州农基业。

张聒翔：将拨600万修组屋

森州行政议员张聒翔披露，州政府将拨款600万令吉，修葺迪沙花园亚沙人民组屋（Taman Desa Rasah Flats）。

坐落在万茂州选区迪沙花园的亚沙人民组屋建于1982年，迄今有36年历史，该组屋共有193个单位，由于年久失修，因此州政府决定拨款600万令吉，全面维修及提升损坏的建筑构造及基础设施。

“无论是房屋构造、排污系统故障、沟渠爆裂、天花板、墙壁均出现破损，由于该组屋的维修工程不属于芙蓉市议会或建筑委员会（COB）的责任，经过评估后，获得大臣阿敏努丁的首肯，拨款修葺该人民组屋。”

须待房地部深入评估

张聒翔在州议会上，针对万茂州议员叶耀荣的提问如此回应，然而，叶耀荣却显然对此回应感到不满，直言自己当了该区两届州议员，依然没有看到600万令吉的“踪迹”。

张聒翔随后也再解释，上述造访活动是在希盟政府执政后，即今年6月间才到该人民组屋进行评估，目前森州政府已正式向大马房屋维修基金（Tabung Penyelenggaran Malaysia）申请该笔款项。

“初步的评估维修费需耗资600万令吉，无论如何，房屋及地方政府部将再进行深入的评估后，在提呈予州政府。”

新闻背景

双溪文都蟒蛇公园

2008年，号称“亚洲唯一”的森州蟒蛇园，由森州森林局管理，入场免费，蟒蛇公园汇集了国内外各种珍贵的蟒蛇，不过由于管理不当，在开放不到1年的时间，蟒蛇公园内的58只蟒蛇，竟然只死剩28只，引起了民间炮轰，最终只能暂时关闭。

2011年间，蟒蛇公园重新开放让公众参观后，园内养殖了14种不同种类的蟒蛇，不过在缺乏特色及宣传下，该公园一直无法成为旅游选择。

2018年，州政府也定制了重振蟒蛇公园的计划，而新上台的希盟政府也将把振兴蟒蛇公园列为目标。

数十名非政府组织代表、村委聚集在森州立法议会大厦，针对2019年财政预算案拨款，向阿敏努丁（左三）致谢。左起陈丽群及张聒翔。（图：星洲日报）

NB18A03祖基菲的幽默发言及举动，让全场笑声不断，议会氛围格外轻松。（图：星洲日报）

阿敏努丁强调，政府将重新评估保留地租金价格，以出租于私人界或企业，充作州政府的收入之一。（图：星洲日报）

莫哈末哈山促请政府考虑将保留地作为农业种植或畜牧业地段，发展森州农基业。（图：星洲日报）

坐落在瓜拉庇朥乌鲁文都的蟒蛇公园拥有12中各品种蟒蛇，不过目前已经暂时关闭，以进行提升工程。（图：星洲日报）

蟒蛇公园从最初的“铁笼”设备，逐渐延伸至更广阔的蟒蛇栖息地。（图：星洲日报）