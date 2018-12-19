张学友个唱8排26号永留空？ Star Planet：没这回事！ 台湾媒体18日曝出张学友演唱会每一场的8排26号这个座位绝不公开贩售，据传这是专留给一位罹患“不治之症”逝世的铁粉的专属座位。

（吉隆坡19日讯）台湾媒体18日曝出张学友演唱会每一场的8排26号这个座位绝不公开贩售，据传这是专留给一位罹患“不治之症”逝世的铁粉的专属座位。

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香港环球音乐19日回应此事，称“无此安排，不清楚是否为歌迷自发行为。”

今年两度承办张学友大马演唱会的Star Planet公司发言人接受《星洲娱乐》询问时也表示：“没这回事！”

台媒报道称张学友的演唱会上有个小秘密，就是每一场的8排26号这座位永远维持空位状态。据传，曾有一名张学友铁粉在他的某场演唱会上抢到该号码的位置，但是由于疾病缠身不幸去世，张学友得知后非常难过，决定以后每场演唱会都保留这位置以纪念那名已过世的粉丝。

消息曝光后，《星洲娱乐》向Star Planet发言人求证时，对方表示“没这回事！”

张学友马来西亚歌迷会一名成员也在网上表示，她已向Star Planet负责人求证，主办单位并没有在演唱会上留空8排26号“吉”位。

“我们歌迷会当中，有歌迷在这次巡演看了不下100场，跟着学友跑遍各大城市。据悉，有些地方根本没有第8排第9排，那又如何留空8排26号呢？”