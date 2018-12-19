旧流言隔一年再传‧“中国整顿Line”假的 社交媒体连日来出现“中国明早3时至晚上7时清理整顿Line”的信息，提醒所有族群不要发送任何图案和链接，否则群组的手机号码将被控，这样会很麻烦，盼相互转告，最后叮咛早安问候图片明天休假一天，引起网上热议。

中国网警曾在今年10月19日贴文澄清信息纯属谣言。

（雪兰莪‧八打灵再也19日讯）“中国明早3时至晚上7时清理整顿Line社交平台”的信息是假的！

广告

社交媒体连日来出现“中国明早3时至晚上7时清理整顿Line”的信息，提醒所有族群不要发送任何图案和链接，否则群组的手机号码将被控，这样会很麻烦，盼相互转告，最后叮咛早安问候图片明天休假一天，引起网上热议。

有些网友从“早安问候图片明天休息一天”看出端倪，觉得这是不想收到这些图片的人转发的，借此提醒喜欢传早安问候图片的长辈；有些则疑惑中国不准使用Line社交平台，何故清理Line？

这封自2017年中共十九大前后期间散播的流言，从最初内容的微信群修改成Line群组后，时隔一年后再度流传。

当时这个谣言引起中国各省警方的关注，并纷纷发文澄清：“经网警对该消息进行了核实，这些信息证实是谣言！

“该类信息没有任何根据，企图依赖微信群中大量转发来进行误导性言论宣传，以达到一定目的，善意提醒大家，对这类信息一定要提高警惕，不是官方渠道发布的任何信息，大家不要轻易相信，更不要随意转发。”

当地警方也提醒民众，要以理性思维面对网络信息，不造谣、不传谣、不信谣，网络环境的清明，需要大家共同维护。

广告