谢嫒明澄清非旅游欺诈案“中间人”．“我没卷款逃” 被指是旅游欺诈案的“中间人”，也是马华仁保区会妇女组主席谢嫒明，今日召开新闻发布会，除了澄清自己并没有卷款而逃，更招来9名证人，力证自己并非曼谷旅游团的负责人。

萧开文（坐者左二）率一行人到马口力挺谢嫒明（坐者左四），并相信警方将会把这起财务纠纷厘清。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉18日讯）被指是旅游欺诈案的“中间人”，也是马华仁保区会妇女组主席谢嫒明，今日召开新闻发布会，除了澄清自己并没有卷款而逃，更招来9名证人，力证自己并非曼谷旅游团的负责人。

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谢嫒明也已经向警方报案，包括指森州行政议员张聒翔在报章上及脸书上进行诽谤，并恫言将采取法律行动，包括向通讯与多媒体部投诉。

谢嫒明是于今日在森州马华主席萧开文律师、森州马华法律局主任杨允欢律师、森州马华公共投诉局主任黄观喜、森州投诉局主任叶玉强、森州马华妇女组主席罗秀英、财政张美霞、秘书颜淑美、州委兼庇劳妇女组署理主席陈桂娥、仁保马华区会副财政钟绘名等的陪同下召开这项记者会。

而今日出席者也包括，一同报名参加旅行团而被骗的马华仁保区会妇女组署理主席拿汀张莉莉、财政张莙绫、副秘书罗莲英、查账黄美珍。

招来9证人力证非负责人庇劳前任署理主席李亚玖也带了8名证人到来新闻发布会，证明当时曼谷团的召集人并非谢嫒明，而是领队莫汉所提及，并叫在场者快速报名，在场的15人报名后，大家同意由谢嫒明代表收款后才将款项汇入召集人的户头。

曼谷优惠团15人报名

“旅游团召集人是莫汉”

谢嫒明指出，真正的旅游团召集人是印裔男子莫汉，而在上一次的旅游行程中，莫汉当众宣布曼谷旅游团的详情，也说明799令吉的团费，当时共有15人报名。

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她解释，由于报名者当时没有现金，因此也提议稍后把500令吉的订金交由她收集，过后再汇给莫汉，最终她也把7500令吉的订金汇给莫汉。

“我一直有与莫汉联系，并追索机票与行程表，同时成立一个群组，让大家了解过程，可是莫汉却鲜少回复，最终还因为发生口角而退群。”

展期2月逢春节无法出游

她说，其实莫汉有提到这个优惠团出现了问题，无法退款，并要展期至明年2月份，可是适逢农历新年，没有人可以去旅游，才纷纷索取退款。

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她坦承，她并没有第一时间去报警，因为希望能够退款，可是莫汉却一拖再拖，最终让部份团友觉得被骗，而陆续报警。

曾转达“若报警无法拿回退款”

她也承认，曾有转达过莫汉的一句话，那就是“若报警，就无法拿回退款”，但是这并非她的意思，而是转述莫汉的话。

她认为，既然事情已经报警，一切就由警方做出调查，不过对于不实的言论，她将会作出追究。

萧开文：个人行为不应政治化

萧开文也指出，有关方面指名道姓说出谢嫒明的马华妇女组身份，让很多人把矛头指向了马华，因此马华对此事也非常关注。

他认为，任何的纠纷都可能属于个人行为，因此不应该政治化，也勿把涉案人士标上政党的身份。

“这只是财务纠纷，根本不应该政治化，而且谢嫒明也是受害者，也已经报案了，应该交由警方处理，或透过法律途径去判决。”

他也说，张聒翔限谢嫒明7天内作出回应的言论，显示得非常有霸气，但是他必须提醒张氏应该对警方的办案方式有信心，而不是召开新闻发布会。

他补充，如果谢嫒明真的犯错了，自然由法庭宣判她作出赔偿。

谢嫒明（中）针对有人指他卷款而逃的诽谤言论，向警方投报。左起罗莲英、张莙绫，右起黄美珍及张莉莉。（图：星洲日报）