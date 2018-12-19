隆柔槟彭森数百人集会．德士司机要求公平对待
隆柔槟彭森数百人集会．德士司机要求公平对待
（吉隆坡19日讯）数百名德士司机今日分别在吉隆坡、新山、北海、关丹和芙蓉举行和平集会，要求政府公平对待所有德士司机及电子召车服务，并要求撤换交通部部长陆兆福。
要求撤换交长
德士司机是配合“革新德士”运动而举行抗议活动。
吉隆坡：半岛德士联盟：蓝色德士不能当代表
在吉隆坡，大马半岛德士联盟（GTSM）认为，蓝色德士公司（Big Blue Teksi）无法代表全体德士司机，不满陆兆福与蓝色德士公司创办人拿督三苏巴林会面时没通知GTSM，并要求陆兆福在14天内解释，2人究竟达成了什么协议。
指新政策偏袒电召车GTSM主席卡马鲁丁指出，抗议活动主要是要向陆兆福表达政府制定的电子召车新政策，因为这些措施偏袒电子召车服务公司，对德士公司很不公平。
他说，他曾就此事致函陆兆福，希望和他会面，但至今依然没有下文。
他表示，将在近期向交通部提交备忘录。
Elite Driver Kuala Lumpur主席法兹里法迪尔指出，为何陆兆福见三苏巴林，因为三苏巴林根本不是德士联盟的代表。
“他（三苏巴林）以为他是谁？我们才是合法的德士司机，见交长也应该是我们。我们甚至不知道2人在见面时所谈的事项或已达成什么协议。”
他表示，若陆兆福不交代清楚，他们将会向反贪会呈交备忘录，甚至报案要求反贪会介入调查。
在默布草场的抗议活动有50名德士司机参加。
新山：数百司机高喊口号
在新山，来自全柔各县的德士司机，今早聚集在依斯干达城的马哥打广场，向政府传达公平对待德士业者和电召车业者的诉求。
数百名来自注册德士联合会柔州分会的德士司机在集会时，也不时高呼“德士万岁”（Hidup Teksi）的口号，士气高昂。
之后，注册德士联合会新山分会代主席拉曼，向柔佛州务大臣的代表提交备忘录。
关丹：东彭德士公会50会员请愿
在关丹，50名来自东彭德士公会的会员在关丹德士总站集会。
该会主席末耶欣、副主席罗斯里和秘书莫哈末耶欣等，与50名德士会员一起身穿黄色的T恤及拉着横幅。
请愿者在集会时喊着“德士万岁”（HIDUP TEKSI），大约在10分钟后和平解散。
芙蓉：数十司机步行呈备忘录
在芙蓉，数十名德士司机聚集在芙蓉广场举布条进行和平集会时，要求撤换交长。
他们穿上印有“ReformasiTeksi”字样的黄衣，其中还有德士业者高喊“陆兆福在哪里？”
他们随后从芙蓉广场步行至森州立法议会大厦提呈备忘录。
北海：逾人促交长别偏袒Grab
在北海，槟威逾50名德士司机集聚在北海市政局大操场旁集会。
他们提醒陆兆福勿偏袒电子召车（Grab）业者，务必让德士业主享有与Grab同等的地位和条例，让两者公正竞争，同时促请政府勿再增加电子召车的数量。
槟州中环广场德士同业公会秘书苏巴马念说，请愿原订在槟岛举行，但因槟岛负责人病了，所以他们被迫临时更改地点，而参与的德士司机也大减。
他在谈到德士业者的困境时时悲中从来，语气哽咽。
他说，Grab出现后，多数德土司机，包括他的收入锐减了80%，平均日入30令吉，有不少人已卖了德士改行。至于他已做了逾30年养家糊口，而且已71岁，不可能改行了。
他过后将公会请愿书交给峇眼达南州议员沙迪斯的助理阿米甘。
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