隆柔槟彭森数百人集会．德士司机要求公平对待 数百名德士司机今日分别在吉隆坡、新山、北海、关丹和芙蓉举行和平集会，要求政府公平对待所有德士司机及电子召车服务，并要求撤换交通部部长陆兆福。

卡马鲁丁（站者左三）率领德士司机在默布草场进行全国德士示威活动集会，站者左二为法兹里法迪尔。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）数百名德士司机今日分别在吉隆坡、新山、北海、关丹和芙蓉举行和平集会，要求政府公平对待所有德士司机及电子召车服务，并要求撤换交通部部长陆兆福。

广告

要求撤换交长

德士司机是配合“革新德士”运动而举行抗议活动。

吉隆坡：半岛德士联盟：蓝色德士不能当代表

在吉隆坡，大马半岛德士联盟（GTSM）认为，蓝色德士公司（Big Blue Teksi）无法代表全体德士司机，不满陆兆福与蓝色德士公司创办人拿督三苏巴林会面时没通知GTSM，并要求陆兆福在14天内解释，2人究竟达成了什么协议。

指新政策偏袒电召车GTSM主席卡马鲁丁指出，抗议活动主要是要向陆兆福表达政府制定的电子召车新政策，因为这些措施偏袒电子召车服务公司，对德士公司很不公平。

他说，他曾就此事致函陆兆福，希望和他会面，但至今依然没有下文。

广告

他表示，将在近期向交通部提交备忘录。

Elite Driver Kuala Lumpur主席法兹里法迪尔指出，为何陆兆福见三苏巴林，因为三苏巴林根本不是德士联盟的代表。

“他（三苏巴林）以为他是谁？我们才是合法的德士司机，见交长也应该是我们。我们甚至不知道2人在见面时所谈的事项或已达成什么协议。”

他表示，若陆兆福不交代清楚，他们将会向反贪会呈交备忘录，甚至报案要求反贪会介入调查。

广告

在默布草场的抗议活动有50名德士司机参加。

新山：数百司机高喊口号

在新山，来自全柔各县的德士司机，今早聚集在依斯干达城的马哥打广场，向政府传达公平对待德士业者和电召车业者的诉求。

数百名来自注册德士联合会柔州分会的德士司机在集会时，也不时高呼“德士万岁”（Hidup Teksi）的口号，士气高昂。

之后，注册德士联合会新山分会代主席拉曼，向柔佛州务大臣的代表提交备忘录。

数百名来自注册德士联合会柔州分会的德士司机，聚集在依斯干达城的马哥打广场，以配合全国各地同步举行的“革新德士”和平集会。（图：星洲日报）

关丹：东彭德士公会50会员请愿

在关丹，50名来自东彭德士公会的会员在关丹德士总站集会。

该会主席末耶欣、副主席罗斯里和秘书莫哈末耶欣等，与50名德士会员一起身穿黄色的T恤及拉着横幅。

请愿者在集会时喊着“德士万岁”（HIDUP TEKSI），大约在10分钟后和平解散。

其中1名德士司机高举马尼拉卡，希望交通部能正视德士司机的诉求。（图：星洲日报）

50名来自东彭德士公会的会员要求当局一视同仁对待德士与电子召车服务司机。（图：星洲日报）

芙蓉：数十司机步行呈备忘录

在芙蓉，数十名德士司机聚集在芙蓉广场举布条进行和平集会时，要求撤换交长。

他们穿上印有“ReformasiTeksi”字样的黄衣，其中还有德士业者高喊“陆兆福在哪里？”

他们随后从芙蓉广场步行至森州立法议会大厦提呈备忘录。

聚集在芙蓉广场的德士司机穿上印有“Reformasi Teksi”字样的黄衣时高喊口号。（图：星洲日报）

北海：逾人促交长别偏袒Grab

在北海，槟威逾50名德士司机集聚在北海市政局大操场旁集会。

他们提醒陆兆福勿偏袒电子召车（Grab）业者，务必让德士业主享有与Grab同等的地位和条例，让两者公正竞争，同时促请政府勿再增加电子召车的数量。

槟州中环广场德士同业公会秘书苏巴马念说，请愿原订在槟岛举行，但因槟岛负责人病了，所以他们被迫临时更改地点，而参与的德士司机也大减。

他在谈到德士业者的困境时时悲中从来，语气哽咽。

他说，Grab出现后，多数德土司机，包括他的收入锐减了80%，平均日入30令吉，有不少人已卖了德士改行。至于他已做了逾30年养家糊口，而且已71岁，不可能改行了。

他过后将公会请愿书交给峇眼达南州议员沙迪斯的助理阿米甘。