民政中央人权局加入人民之声．助翻译分享ICERD资料 民政党中央人权局将代表民政党，加入大马人民之声（Suaram）的委员会，协助人民之声和社区传播中心（Pusat Komas）翻译和分享签署“消除一切形式种族歧视国际公约”（ICERD）运动的资料。

（吉隆坡19日讯）民政党中央人权局将代表民政党，加入大马人民之声（Suaram）的委员会，协助人民之声和社区传播中心（Pusat Komas）翻译和分享签署“消除一切形式种族歧视国际公约”（ICERD）运动的资料。

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该局在文告中说，民政党也会将有关ICERD的重要信息转换为漫画形式，以促进民众理解。

该局今日在吉隆坡民政党总部召开会议，讨论下一步行动和计划，推动政府签署ICERD。

文告指出，在经过与上述两组织进行对话后，民政党举行了一个跟进会议，双方都同意签署ICERD的全国运动应该继续。

“除了呼吁更多领袖发声和支持签署ICERD，民政党也认为应教育民众，以推广意识，让更多人民支持人权发展。”

除了与人权非政府组织密切合作外，民政党也将动员党基层机制，直接向全国民众传达相关信息。

文告指出，该党也计划在1月进行一场圆桌会议，其中包括伊斯兰党、巫统、Suaram和Suhakam等人权非政府组织，以了解他们对此课题的看法和关注，并促进理解。