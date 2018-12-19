记者蹲小火堆前拍凯旋门大火‧2照片非同地点拍摄 近日网上流传两张以“角度问题”为主题的照片在社交媒体上热转，照片内容为法国记者蹲在小火堆前拍出凯旋门前大火燃烧，但实际上这两张照片并不是在同一个场合拍摄。

网上流传两张照片，并标签“角度问题”，AFPFactCheck还原真相，指实际上这两张照片并不是在同一个场景拍摄。

（雪兰莪‧八打灵再也19日讯）近日网上流传两张以“角度问题”为主题的照片在社交媒体上热转，照片内容为法国记者蹲在小火堆前拍出凯旋门前大火燃烧，但实际上这两张照片并不是在同一个场合拍摄。

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法新社旗下推特“AFPFactCheck”针对此事上载一些列证据辟谣，并指实际上那两张照片是在不同地点拍摄，而拍摄日期也不是同一天。

经AFPFactCheck查证，其中一图是由凯特琳比尔（Katerine Pierre）于12月1日在福煦大街拍摄，另一张图是法国杂志LePoint记者于12月8日在弗里德兰大街拍摄；拍摄地点分别在凯旋门两侧相对的大街上。

辟谣文下有网民留言指，从照片可看实际上并不是在同一个场合，因为两张照片的燃烧物都不一样，分别为树枝及轮胎。