林慰：20令吉存钱法则 手上拿着一大叠20令吉纸钞，放进自动存取款机内

手上拿着一大叠20令吉纸钞，放进自动存取款机内，“克拉克拉克拉……”，机器开始数算着纸钞，这163张橘色纸钞可是存了一年的“结晶”，不知不觉间就存了3260令吉，实在太有成就感了！

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还记得去年这个时候有感自己每月都当月光族，即使民都鲁小地方没什么好消费购物，但每趟旅程的旅费、网购、外食、贷款等总结下来开销也不少，常常觉得花钱如流水。于是几个朋友建议下，决定一块开始存20令吉计划，藉此逼自己存钱。



其实之前也曾试过各种储蓄方式，希望能“留住钱”，但都半途而废，没能持之以恒，像是52周阶梯式存钱法，执行到了一半就暂停了；或是每个月强制自己存300令吉，一段时间后也不了了之。



一年下来，我觉得存20令吉对小资族来说还是蛮容易执行的，属于无痛存钱。在这计划下，不是强制规定每天存20令吉，平日里还是照常花费，也无需一毛不拔，收到20令吉时就存起来，但在付钱时绝对不可使用20令吉纸钞。



一般上，用50令吉付款，购买10令吉左右的商品时，常会拿到20令吉，这在手头宽裕时，存20令吉倒是小事，偶尔还会特别和家人朋友换取20令吉存起来。但要是遇到手头紧时，拿到20令吉纸钞就有些无奈，最无奈的莫过于在提款机取款，拿到一叠20令吉纸钞，只能眼巴巴地存起来，真是欲哭无泪。



储蓄期间，闲来无事最喜欢从罐子里拿出那叠20令吉，坐下来一张张点算，然后再按按计算机计数算金额，无形中有了继续储蓄的动力。这存钱方法对我而言还是特别有效的，现在把20令吉纸钞收起来已成生活中的习惯。



2019年我打算继续存20令吉，也许再加个进阶版，把收到的20令吉和5令吉都存起来！想存钱但又不知道怎么开始的打工族们，不妨就从存20令吉试试，这样的小额储蓄方法，以轻松无压的方式，一年下来就能为自己累积一笔可观的数目呢！

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（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：林慰）