陈晓翠：婚前验身不分种族宗教 妇女及家庭发展部长拿督斯里旺阿兹莎

妇女及家庭发展部长拿督斯里旺阿兹莎提到，该部正考量强制非穆斯林进行婚前爱滋病检查及测试。令人不解的是，为何只圈定非穆斯林？

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旺姐此举无疑是要保障所有女性同胞的安全，众所周知，比起男性，女性罹患爱滋病的风险更高。根据世界卫生组织（WHO）的统计，全球一半以上的爱滋病感染者是女性，大约为2000万名。



爱滋病毒有三大传染途径，即性行为传染、血液传染及母子垂直传染。无论是异性恋、双性恋，或是同性恋者间，爱滋病毒都能藉性行为来传播。



虽然男同性恋是最先发现的爱滋病高危险行为者，但目前已不止于同性恋者，异性恋者的病例也在增加中，很多地区甚至已凌驾同性恋。



爱滋病病毒可经由阴道、尿道、直肠或口腔进入人体，因此大部分的爱滋病患者都是通过性行为被感染。



换言之，无性行为者，或是伴侣间忠于对方、未感染爱滋病毒的伴侣是属于“安全群”，那就不需要接受检验。



对于婚前性行为，女性能在医生的协助下验明正身，然而对男性就只有天知、地知和自己知道，谁能知道和保障男性在婚前是否瞒<7740>家人与其他人发生性行为，再者将病毒传染予女性。

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旺姐提出的婚前爱滋病检查及测试，笔者绝对是高举双手及双脚赞同，但将范围圈定于非穆斯林，理由太牵强，因为除了自己和另一半，根本没人知道你到底是否曾发生过性行为。



既然是好的措施，为何要以种族及宗教之分，可能穆斯林也可以透过验身能证明伴侣对于婚姻的忠贞而加分也说不定。难道说，这又是土著特权？



（星洲日报．砂拉越．评论．作者：陈晓翠）