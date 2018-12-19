提名：1月12日．金马仑1月26投票 随着法庭宣判金马仑国会议席成绩无效后，选举委员会主席阿兹哈今日宣布金马仑国席在1月26日（星期六）举行补选，竞选期为14天。

选举官依萨向阿兹哈（右）讲解金马仑国席的地形图。（图：星洲日报）

（布城19日讯）随着法庭宣判金马仑国会议席成绩无效后，选举委员会主席阿兹哈今日宣布金马仑国席在1月26日（星期六）举行补选，竞选期为14天。

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他说，金马仑国席补选的提名日为1月12日（星期六），提前投票日为1月22日（星期二）。

他在召开特别会议后，在新闻发布会上表示，他估计这场补选的费用约为350万令吉，合格选民共3万2009人。

阿兹哈说，选委会放眼70%的选民出来投票，他也促请媒体和政党给予合作，以鼓励民众出来投票。

针对西华拉治的竞选资格问题，阿兹哈表示将会听取法律顾问的意见，结果将会在提名前公布。

此外，阿兹哈说，金马仑县长拿督依萨将受委为选举官，并有6名助手协助处理补选工作。

他说，选委会将出动811人执行补选工作，同时成立4支以警方、地方政府、选委会和候选人代表组成的竞选运动执法队，负责监督竞选期间的竞选运动。

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国大党青年团团长拿督西华拉治在全国第14届大选中的一场五角战中，以597张多数票胜出，当选金马仑国会议员。

不过，行动党候选人马诺加兰在6月4日挑战大选成绩，指西华拉治涉嫌贿赂原住民，选举法庭于11月30日裁决国阵候选人因涉及贪污行为，胜选无效。

选委会史上第一次

直播计票提高透明度

金马仑国席补选是阿兹哈上任以来所主持的首场补选，他也在这场补选宣布了多项改革措施，当中包括直播某一个投票站的计票情况，以提高透明度和民众的醒觉。

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他说，这是大马选委会史上首次直播计票情况，选委会将通过其脸书和Instagram，选择直播其中一个投票站的计票情况。

他指出，由于受到设施和宽频的限制，选委会只能进行一场直播，未来料会增加。

他说，至于第二项改革则是促请候选人在领取表格后，预先让选委会官员检查，包括名字和身份证，以及审核候选人、提名人和附议人的资格等，以便在必要时能及时作出调整。

不过，他说，这只是非正式的检查，提名表格还是必须要在提名当天由候选人、提名人或附议人正式交到提名中心。

“候选人也受促提前缴交按柜金，以确保提名程序可以更早和更顺畅的完成。”

阿兹哈说，选委会也会根据本身的网站的讯息和总计票中心的屏幕显示，向公众广播补选的初步成绩。

他说，选委会将安排385名向福利局登记的弱势群体在一号投票站投票。

他说，选委会将会采用截至12月14日更新的2018年第三季度的选民册，总选民是3万2009人，普通选民3万1750人，提前投票选民247人，12人为海外选民，选民册会在1月7日开始销售。

他说，选委会将会对一些程序进行改进，包括在每个投票中心，特别为60岁以上的选民提供两个投票站。

投票时间延长半小时

“投票时间也会延长半小时，从早上8时至傍晚5时30分，之前是定在5时结束，不过，一些偏远地区的投票站基于要出动直升机，因此，需要提早在1时至4时关闭，以便能顺利计票。”

他说，选委会也会在选民多的投票中心增加投票站，总共增加了18个新的投票站，避免造成拥挤。

他指出，选委会也会增设划票区，从之前的2个增至3个。

“我们也会为气候和金马仑的地势状况所带来的风险，做好预防工作，以确保所有的投票中心都能顺利投票。”

开放非政府组织登记为观察员

阿兹哈说，选委会也开放让任何非政府组织登记为观察员，申请截止日期为12月31日。

他说，为了鼓励选民踊跃投票，选委会将透过多元媒体包括社交和印刷媒体推展“Jom KitaUndi”（来，我们去投票）运动，同时在公共场所张挂布条，鼓励民众积极参与投票。

他说，选民受促登入选委会的官方网站检查补选的相关资料，网址是http://www.spr.gov.my 或拨电03-88927018，或发送短讯到15888，或通过MySPRSemak手机应用程式查询。

另一方面，阿兹哈今日也说明，所有的中选议员都有提呈账目，只有那些败选的没有提呈。

他之前曾披露有62名候选人没有在6月28日前呈交选举账目，其中14名是国席候选人，48人是州议候选人。

他说，未呈账目者，在未来5年内将不能再参与竞选，这也是一项选举罪行。

“任何候选人若不呈交选举账目，将不能再成为候选人。”

他说，选委会已报警，交由警察依法采取行动。

金马仑国会议席补选

选民人数：3万2009人

男选民：1万6161人（50.49%）

女选民：1万5848人（49.51%）

提名中心：金马仑高原县署和土地局行动室

总计票中心：金马仑高原苏丹哈芝阿末沙银禧礼堂

投票中心：31个

投票站：88个