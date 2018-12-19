李易庭．光 相信我已应该是第N个写《光》的观后感或第N个推荐的人了吧。但诚意之作多写有什么关系呢，毕竟每个人的观影经验都不同，自然就会有不一样的感觉。像有些朋友会特别注意到导演的镜头，“哇，怎么中央艺术坊那幕拍得那么好，鸽子也飞得太整齐了！”的确阳光洒下，鸽子群飞，这一些都是导演的美感和工作人员辛苦换来的，值得拿出来被赞赏。

相信我已应该是第N个写《光》的观后感或第N个推荐的人了吧。但诚意之作多写有什么关系呢，毕竟每个人的观影经验都不同，自然就会有不一样的感觉。像有些朋友会特别注意到导演的镜头，“哇，怎么中央艺术坊那幕拍得那么好，鸽子也飞得太整齐了！”的确阳光洒下，鸽子群飞，这一些都是导演的美感和工作人员辛苦换来的，值得拿出来被赞赏。

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但一部让人想要花钱进电影院捧场的电影，除了视觉呈现，我想剧情或是导演想要传达的讯息也是关键之一。这部电影没有多余的旁支末节，通过两兄弟日常的互动来让我们知道一个拥有特殊儿家庭的故事，剧情很生活化，你可以听到不做作的“马来西亚腔“、看到市井小民的生活，就因为这些不撒狗血的自然细节让人觉得很贴近自己，所以这种临场感让故事特别动人。

养育小孩一直一来都不是件简单的事，更何况是家有特殊儿的情况，家人付出的耐心和爱心更比旁人多上好多倍，我们不在其中，所以无法想象那种滋味。像剧里的弟弟也曾埋怨过、痛斥过哥哥能不能像正常人般、因为有了哥哥人生就注定失败等等……那一句句对人生的无力感字字打在身上，让人觉得好痛，难道真的是只能这样吗？

除了家庭自己必须去承担对于特殊儿的责任，其实社会应该分担些什么责任？对于这些我的确甚少去关注，也许特殊教育该获得拨款、在培训特殊儿师资方面应该有更完善的系统、医疗上也该有津贴等等。

更甚的是整个社会如何看待特殊儿，我们能否多一份包容去谅解他们，不要以异样的眼光投射在他们身上。就像弟弟写给哥哥的面试台词一样，“有时候我看起来会有点奇怪，希望你可以谅解，我有自闭症。”但这些“希望你可以谅解”的面试台词并没有为文光换来工作机会，很多时候也许是现实考量，但套一句女主角的一句话：虽然他跟别人不一样，但一定也有那一小部份是别人可以接受的。

也许我们可以尝试多看那会发光的一小部份，从这一步开始，让更多这些小部份闪闪发光。