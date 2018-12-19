兽医局：外国西马生猪肉 . 不获准进口砂州 （诗巫19日讯）诗巫兽医局一名发言人指出，除非有人通过“走私”管道

（诗巫19日讯）诗巫兽医局一名发言人指出，除非有人通过“走私”管道，否则来自外国包括西马的生猪肉皆不获准进口砂拉越。

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“ 在砂州市场出售的生猪肉都是来自本地农场，从未有外国进口的生猪肉，所以民间流传本地市场有进口中国猪肉是不属实的消息。不过，外国已煮全熟的猪肉罐头可以进口到本地市场出售。”



他今早受访时说，砂州农场的猪肉只供应本地市场，只有古晋一家农场获准出口猪肉到新加坡，且该农场受到严格管制。



宰杀前经过兽医检验



发言人说，根据程序，兽医会去屠宰场检查，猪只在宰杀前都会经过兽医的检验，而有问题如有寄生虫的猪肉是不获准流入市场。



“除非一些生猪肉来自小型或住家式不合规格的农场，自己宰杀后就把猪肉出售到市场，这些猪肉皆未经过兽医的检查，可能导致市场上出现有问题的猪肉。”



他再次强调，猪肉一定要煮全熟方可食用，民众受促勿食用未熟的猪肉。