兽医局：外国西马生猪肉 . 不获准进口砂州
2018-12-19 19:21
兽医局：外国西马生猪肉 . 不获准进口砂州
（诗巫19日讯）诗巫兽医局一名发言人指出，除非有人通过“走私”管道
（诗巫19日讯）诗巫兽医局一名发言人指出，除非有人通过“走私”管道，否则来自外国包括西马的生猪肉皆不获准进口砂拉越。
广告
“ 在砂州市场出售的生猪肉都是来自本地农场，从未有外国进口的生猪肉，所以民间流传本地市场有进口中国猪肉是不属实的消息。不过，外国已煮全熟的猪肉罐头可以进口到本地市场出售。”
他今早受访时说，砂州农场的猪肉只供应本地市场，只有古晋一家农场获准出口猪肉到新加坡，且该农场受到严格管制。
宰杀前经过兽医检验
发言人说，根据程序，兽医会去屠宰场检查，猪只在宰杀前都会经过兽医的检验，而有问题如有寄生虫的猪肉是不获准流入市场。
“除非一些生猪肉来自小型或住家式不合规格的农场，自己宰杀后就把猪肉出售到市场，这些猪肉皆未经过兽医的检查，可能导致市场上出现有问题的猪肉。”
他再次强调，猪肉一定要煮全熟方可食用，民众受促勿食用未熟的猪肉。
文章来源：星洲日报／砂拉越．2018.12.19
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论