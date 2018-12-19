3政府部门未设托儿所．杨巧双：设专案组提供指导 妇女及家庭发展部副部长杨巧双表示，截至目前仍有3个部门，即水务、土地及天然资源部、能源科艺环境部及经济事务部还未设立托儿所。

（吉隆坡19日讯）妇女及家庭发展部副部长杨巧双表示，截至目前仍有3个部门，即水务、土地及天然资源部、能源科艺环境部及经济事务部还未设立托儿所。

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“所有政府机构必须在来临的2019年1月1日设立托儿所，因此社会福利局成立托儿所特别专案组，以审查及给予政府机构技术指导，确保托儿所顺利设立，特别是那些轮班制的机构。”

她在国会上议院回答上议员莫哈末慕斯达法有关政府对解决职业妇女送孩子到安全托儿所的措施时，如此回应。

她说，政府在2019年财政预算案下，拨款1000万令吉给50所在政府机构内设立的托儿，该款项由妇女部负责处理。

“有了这项拨款，工作场所内的托儿所数量将增加，父母可以将孩子送往相关托儿所，进而降低他们的担忧。”

她指出，该部鼓励私人领域在工作场所设立托儿所，同时履行企业社会责任，让在公司临近范围工作的40%低收入群体（B40）家庭有机会把孩子送往有关托儿所。

她表示，该部也正和公用事业公司商讨降低托儿所的营运费用。