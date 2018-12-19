张文顺后裔找到了！．森张氏公会建议耗20万美化墓碑 抗日英雄张文顺后裔找到了！森张氏公会建议耗20万令吉，美化抗日英雄的墓碑及建设附有解说的石墩，让后人了解抗日故事。

抗日英雄张文顺的后裔为“二伯”献上鲜花，进行拜祭。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉18日讯）抗日英雄张文顺后裔找到了！森张氏公会建议耗20万令吉，美化抗日英雄的墓碑及建设附有解说的石墩，让后人了解抗日故事。

广告

目前正进行美化工程的李三路百年义山，于12月初被华济公会美化委员会主任张金祥发现抗日英雄张文顺的墓碑，同时经过查证得知这名抗日英雄来自砂拉越。

张文顺的后裔在森州张氏公会及砂拉越张氏公会穿针引线下，从砂拉越古晋及柔佛远赴芙蓉为“二伯”上香，替父亲完成遗愿，并连同森州张氏公会进行公祭仪式，纪念这位为国牺牲的家人。

据悉，在寻获张文顺的墓碑后，森州张氏公会将相关资料发送给砂拉越张氏公会，通过科技网络发达，在两周内成功寻获后裔，今早由照亮法师率领主持下进行公祭仪式，为这名于1949年12月逝世的张文顺上香致敬。

今日进行祭拜仪式的张文顺侄儿及侄女有68岁的张恒兴、62岁的张恒钦、52岁的张恒东及49岁居住在柔佛的张瑞美。

张恒东：曾尝试找二伯墓碑不果

张恒东指出，已故父亲张有文共有8个兄弟姐妹，而伯伯张文顺排行第二，大家称之为二伯，祖居古晋。

广告

他追忆，尽管兄弟姐妹都没见过二伯，但公公及父亲曾提及二伯的事，而父亲也在30年前有机会到芙蓉时，尝试寻找二伯的墓碑好让能上香祭拜，最终却无法寻获。

“公公当时接获英殖民政府通知二伯逝世的消息，事后也曾到芙蓉处理后事，因此公公及父亲那辈都知道二伯葬在芙蓉，却不知道原来在李三路义山。”

他说，二伯逝世前曾订婚，因此有一名未婚妻；而父亲也留下二伯的照片及参军的证件，盼望有朝一日能寻获墓碑，献上祭拜。

张金祥：填补抗日南桥机工历史

广告

张金祥指出，找到张文顺的后裔及证件后，填补了大马抗日时期的南桥机工历史，甚至有助于作进一步地研究。

他说，根据历史记载，张文顺是于1930至1939年期间被招为南桥机工，而在砂拉越华人学术研究报告记载有关张文顺抵达大马参与游击队的事实。

“有了张文顺的后裔证物及资料，华研就能更近一步发掘及了解南桥机工事故，好让这段历史更完整。”

他补充，张文顺的墓碑是由同僚所立，并以抗日英雄的称呼来纪念，至于死因则不明，不过如今得知更多有关张文顺的资料，对历史研究发展垮了一大步。

张生：拟建石墩解说抗日故事

森州张氏公会拿督张生披露，获得张文顺后裔同意后，公会将分阶段进行美化工程，初步阶段料耗资20万令吉。

他指出，公会有计划在墓碑旁建立一个石墩，置有张文顺的遗照及南桥机工的历史背景，好让后人能了解抗日英雄的丰功伟绩。

“不过这项计划还有待与森州华济公会商量，盼望他们能给予支持。”

周世扬：续配合华团美化义山

罗白州议员周世扬指出，州政府继续配合华团逐步美化义山，因为这是见证芙蓉开垦及华人落地生根的铁证。

他说，富有历史背景的李三路义山仍有很多部份等待去发掘，美化工程陆续展开，日后将推行“一人一洋灰”运动，筹集众人的力量来完成跑道等各项工程。

“我们也会在不影响风水的情况下设立凉亭、了望台等建立各种设施，令这义山成为旅游休闲的打卡中心，日后能与三宝山媲美。”

森州张氏公会连同张文顺后裔进行公祭仪式，并由照亮法师主持。（图：星洲日报）

张文顺的侄儿侄女远从古晋及柔佛前来芙蓉拜祭祖先，左起为张瑞美、张恒东、张恒钦和张恒兴。（图：星洲日报）

抗日英雄张文顺的遗照。（图：星洲日报）

张文顺当年参加参军的证件。（图：星洲日报）