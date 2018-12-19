SpaceX最新融资21亿 据称，马斯克（Elon Musk）的火箭公司SpaceX将融资5亿美元（约21亿令吉），公司估值达到305亿美元（约1278亿令吉），资金将协助该公司开展互联网服务业务。

（纽约19日讯）据称，马斯克（Elon Musk）的火箭公司SpaceX将融资5亿美元（约21亿令吉），公司估值达到305亿美元（约1278亿令吉），资金将协助该公司开展互联网服务业务。

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《华尔街日报》引述一名知情人士报道称，总部位于加州霍索恩的SpaceX将从现有股东和新投资者Baillie Gifford&Co.手中筹集资金。

根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence），苏格兰资产管理公司Baillie Gifford是马斯克领导的另一家公司特斯拉（Tesla）的大股东之一，持有特斯拉约7.6%股份。

上述知情人士称，SpaceX及投资者已就融资条款达成协议，但资金尚未到位。SpaceX或于年底前宣布这笔融资交易。