明年6月后或罚款300％ . 沙宾：速参与自愿申报计划 内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾促请报税者踊跃参与“自愿申报特别计划（SVDP）”

内陆税收局首席执行员沙宾（左五）与内陆税收局诗巫分局职员合影。

（诗巫19日讯）内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾促请报税者踊跃参与“自愿申报特别计划（SVDP）”，砂拉越至今有83人参与“自愿申报特别计划”，涉及税款达320万令吉，内陆税收局诗巫分局就占了其中的45万令吉，希望明年参与人数可以提升。

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他今日到访内陆税收局诗巫分局后的新闻发布会上说，今年11月3日开始至明年6月30日的“自愿申报特别计划”是非常好的计划，能让报税者受惠，特别是对于未完全如实呈报收入的民众。而他今早到访主要是会见内陆税收局诗巫分局职员，这也是他出任首席执行员后，首次到访诗巫分局。



沙宾透露，截至今年11月，砂拉越收到的税款与去年同期相比，增长1.5％，即增加7000万令吉，总数46亿令吉。诗巫区截至今年11月的税收提升2.28％，即1400万令吉，总数为6亿4300万令吉，去年同期是6亿2900万令吉。



他说，当局已发电邮及通知信给所有报税者，告知“自愿申报特别计划”详情，当局也鉴定国内有8万名个人、公司或合伙等拥有的收入与呈报税务不符，可能是没有如实呈报或少报，当中包括砂拉越人。



“我们目前已致函有关单位，有关单位必须在收到信后的30天内回函，特别是拥有‘不寻常’财富或所呈报税款不符合收入的单位。”



■自愿申报仅罚款10至15％



在“自愿申报特别计划”下，从今年11月3日至明年3月31日期间（或2019年4月1日前）自愿申报者，只需缴交征税的10％罚款。若明年4月1日至6月30日（或2019年7月1日前）期间申报，则是缴交征税的15％罚款。

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若2019年6月30日后申报，需依法缴交80％至300％的罚款额。



