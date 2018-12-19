刘志良：换政府收回理所当然．接管夜市非“抢金蛋” 甲州卫生及反毒委员会主席刘志良今日强调，即然已换了希盟政府执政，鸡场街夜市的管理权也理所当然被收回，这并非所谓的政治介入或“抢金蛋”。

甘榜拉班乡村社区管理理事会主办冬至吃汤圆，获国州议员参与持。（图：星洲日报）

（马六甲18日讯）甲州卫生及反毒委员会主席刘志良今日强调，即然已换了希盟政府执政，鸡场街夜市的管理权也理所当然被收回，这并非所谓的政治介入或“抢金蛋”。

广告

他要历史城市政厅，交代古务乡村社区管理理事会申请接管鸡场街夜市的下文。

他指出，今年9月，甲州首席部长阿德里已同意重整鸡场街夜市，唯原有的管理层至今仍未作出回应。

刘志良也是哥打拉沙马那区州议员，他今早在敦都亚早市场主持冬至送汤圆仪式后，向传媒如是强调。

古务乡村管委会属政府单位

他说，古务乡村社区管理理事会是政府的其中一个单位，为何不能取代现有的鸡场街夜市接管权？

他强调，众所周知，鸡场街夜市场贩商的营业执照，有许多是转租给他人来谋暴利，已是公开的秘密，对那些真正须要从事小贩养家的市民不公平。

广告

他说，该夜市每晚的执照费8令吉，一个月加上其他费用也只不过104令吉，在中介人转租下，每个档位租金超过1000令吉，牺牲他人利益，消费人也受害，对社会不公，必须阻止。

转租执照将被吊销

“市政厅的条例，凡是夜市或早市的营业执照转租他人属违法，可被吊销收回。”

刘志良强调，鸡场街的路是政府的，非私人，决不允许利用来谋财。一旦管理权被取回，将严审营业执照，拥有营业执照者，将保持原状。

广告

鸡场街夜市场共有509个小贩档位，逾20%已被转租。

他说，新政府至今仍无法取得鸡场街夜市所有的文件，包括账目，目前等待移交，其管理权的期限至本月31日。

陈劲源：已向市厅追讨管理权

市议员陈劲源说，他们已向市政厅执照组追问鸡场街夜市的管理权，后者表示，要经过行政议会的批准，将继续跟进，希望尽快回应。

此外，刘志良指出，州选区发展与协调委员会（Japerun）或乡村社区管理理事会（MPKK），都是属于政府的单位，这2个单位来管理夜市或早市，管理制度化，账目也透明化。夜市或早市的收入，将用来举办政府与人民的互动活动。

邱培栋：乡委会活动需财援

另一方面，甲市区国会议员邱培栋说，甲州28个州选区共有316个乡村社区管理理事会，每个理事会有13人，只有主席获500令吉津贴，其他只是开会时才获得津贴，政府就要靠从夜市或早市的收入来主办活动。

他强调，这些理事最先接触选民，站在前线，最了解人民的心声，又可互相传达政府的政策或讯息，辅助政府进行草根活动，更是下一届大选取于胜负的重要角色。

他说，无论如何，要有效发挥乡村社区管理理事会的角色，就必须要足够的财力支持展开活动。

他说，由于目前的政府拨款不足，要用管理夜甲市的财力来主办活动，无可厚非。

谢守钦：格西当市集全归乡委会管

格西当区州议员谢守钦说，该选区有10个夜市及早市，包括玛琳再也花园的管理权，已全部交回给乡村社区管理理事会，由1月1日正式开始，将由新管理权负责。

甘榜拉班乡村社区管理理事会主席梁恩来也披露，甘榜拉班敦都亚中学对面的早市，将从目前原有的40余个增加至60个。至于甘榜拉班夜市场，目前有380个档位，也将增加。

派汤圆送月历

甘榜拉班乡村社区管理理事会今早在敦都亚中学对面早市举行冬至送汤圆活动，祝愿大家平安幸福，圆满欢乐。

刘志良表示，这是该选区制度化的活动多元化之一，包括明年继续办。

当场同时分派跑马月历给市民。出席者包括陈劲源市议员、沈荣森及黄伟贤等。