周美芬抨林冠英打压马华．“牺牲华裔中小企利益” 马华总秘书周美芬今日劝请行动党秘书长林冠英，尊重并注意本身身为国家财政部长的形象，立刻停止发表贻笑大方的言论，和为了政治报复马华。

（吉隆坡19日讯）马华总秘书周美芬今日劝请行动党秘书长林冠英，尊重并注意本身身为国家财政部长的形象，立刻停止发表贻笑大方的言论，和为了政治报复马华，而牺牲了广大急需贷款创业却面对求借无门人民的利益。

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她针对林冠英就自立合作社贷款的言论，发表文告说，国内所有的合作社都是在马来西亚合作社委员会的严格控管之下成立，同时，凡是合作社社员都知道合作社如有分红，对象只能是合作社社员，林冠英说自立合作社收取的利息都归马华公会的说法，是“愚蠢”且具有恶意的误导性言论。

她说，前朝政府委托自立合作社（KOJADI）管理与发放的“华裔中小企业贷款”，是为了协助有意创业或有融资需要，但面对贷款艰难、求助无门的华裔中小企业和中下阶层人士，为他们解决融资困难。

“然而，林冠英却为了打压马华而不惜牺牲这些中小企业和中下阶层的利益，这种做法无疑是在消耗着人民，尤其是95%的华裔选民在大选时给予该党的强力支持，让人心寒。”

仅征收4%利息助圆创业梦

她指出，只要确保所有需要融资的华裔创业人士能够在合理的情况下取得融资，马华对林冠英宣布将每年5000万令吉的“华裔中小企业贷款”交由任何金融机构，包括BSN管理都没有异议，但林冠英必须保证，华裔小商家仍然是有关计划的受惠群体，同时也不再面对过去那种无法取得融资的困境。

她说，自立合作社所管理的上述“华裔中小企业贷款”，只征收4%的利息，这个利率是除了政府单位所发放的贷款计划，任何私人融资机构都不可能提供，根据了解市场上金融机构的类似贷款利率介于8至11%。

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她指出，此项计划的贷款对象主要是那些无法向银行获得贷款、融资无门的华裔小商家，自立合作社甚至为那些生意经营时间低于一年或3年以下，不可能取得银行贷款的小商家提供贷款，协助他们完成创业的理想。

她反驳林冠英声称自立合作社收取的年利率为4%，若以1亿5000万来计，每年的利息收入就有600万令吉，10年则有6000万令吉。

派股息须财政部批准

“林冠英故意不提的是：一、此项计划下的所有呆账风险，都必须由自立合作社自行承担；二、合作社发出的每笔贷款，都必须经过繁杂的遴选、调查和审核程序，耗费大量的人员和行政开销，而这些都由自立合作社承担；三、合作社的股息只会派发给社员，派发股息也须得到财政部的批准，换句话说是受到财政部的严密监管，根本不能也从来不曾交给马华。”

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她说，跟所有合作社一样，自立合作社的股息从来都是分配给本身社员，从来没有交给马华，这是基本知识。而且根据财政部的规定，自立合作社分配股息都须要财政部核准。身为财政部长的林冠英难道一无所知？

“必须一提的是，自立合作社是属于6万名社员的机构，除了由马华创立，完全没有政治干预也没有党派色彩，因此其社员和受惠人士包括各界人士，当中甚至包括行动党党员。”

受托管理贷款受严格监督

她说，事实上，自立合作社受委托管理“华裔中小企业贷款”，只是为政府工作，为民服务，其户头始终受到财政部的严格监督。按照规定，它在每年的3月必须将稽查报告提呈给财政部。同时，自立合作社与全国所有合作社一样，其运作是根据1993年合作社法令，并受马来西亚合作社委员会的严格监管。

“正是由于严格监管，马华各级领袖和党员都没有特别待遇，这也导致马华中央领导层和自立合作社常常承受来自党员的压力。”

她表示，林冠英整天放着正经事不干，对外资在6个月内撤退131亿令吉、令吉下挫3.7%、市场蒸发近2000亿令吉等攸关国家财政和民生困难的大事不管，反而只会处处针对由马华创立的拉大、自立合作社。