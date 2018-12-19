黄中初中部3人全A . 黄富城高中部成绩最优 统考成绩今日放榜，诗巫黄乃裳中学高中部的文商班黄富城考获8科A

考获4科A以上的优异生和教师黄方真（左）、王秀凤（左二）及杨丽玲（右）合影。

（诗巫19日讯）统考成绩今日放榜，诗巫黄乃裳中学高中部的文商班黄富城考获8科A；初中部的包章慧、许捷茵、刘恩棋则考获8科全A，成绩亮眼。

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诗巫黄乃裳中学参与高中统考的人数为88名，初中为151名。高中及格率方面，理科的高级数学（I）和高级数学（II）为100%、生物90%、物理90%、化学80%；文商科的簿记及格率为100%、高级数学76%、美术67.6%、华文60.2%、商业学60%、地理57%。



初中统考各科及格率取得大跃进，即美术90.7%、历史81.4%、科学79.4%、华文75.5%、英文71.5%、数学71.1%、地理70.8%、马来文68.2%。



★高中部



8科A：黄富城



5科A：江先扬、江丽萍、吴怡琳



4科A：江伟盈、王俊霖、黄湘怡

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3科A：黄恩慈、吴贤琴



★初中部



8科A：包章慧、许捷茵、刘恩棋



7科A：郑瑞杨、刘家乐、莫琇轩、郑扬义、江玮洁、池佳音

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6科A：黄为晨、吴奕绍、林宥锜、江倩倩、孙佳盈



5科A：何若晗、陈志鹏、江心妤、严心妤、黄慧恩、周恭如、钱雪莉



4科A：冯士昀、杨雪铃、贝惟恩、邱佳昊、莫茹雁、黄恩甜



3科A：周采霓、罗芷芹、刘立妮、许紫晴。



