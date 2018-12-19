中枢大道第5阶段料明年完工．文冬塞车有望解决 东海岸铁路计划暂时取消，所幸中枢大道计划照常进行，第5阶段工程一旦完成，从劳勿方向往来吉隆坡将不必再经过文冬，预料能有效解决文冬市区塞车问题，也让文冬人民充满期待。

中枢大道靠近乐布的工程已完成，道路笔直和宽阔。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬18日讯）东海岸铁路计划暂时取消，所幸中枢大道计划照常进行，第5阶段工程一旦完成，从劳勿方向往来吉隆坡将不必再经过文冬，预料能有效解决文冬市区塞车问题，也让文冬人民充满期待。

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中枢大道是第10大马计划下所批准的工程，没有征收过路费，从丹州瓜拉吉赖至文冬柏朗埃全长350公里，分6个阶段进行施工，据了解，乐布至猛巴卡一部份的路段已完成，不过还不能通车，至于立卑巴登东姑至话望生的路段则已启用。

往来劳勿及丹无需绕进文冬

目前第5阶段的5C和5D文冬的路段工程如火如荼进行中，5C部份从甘榜亚赛至士迪和猛巴卡工程进展也快速，位于文冬甘榜本努士大桥装置高架天桥的横梁也在进行中，该中枢大道的高架天桥衔接加叻大道，根据工程局资料，第5阶段工程预期明年10月可完成，届时往来劳勿和吉兰丹的车辆不必再绕进文冬，从乐布进出口转出继续使用第8公路至劳勿，必须等到劳勿区的中枢大道工程完成，才能通行无阻。

尽管中枢大道计划只是一部份的路段的工程完成，但是只要文冬5C和5D工程竣工，便已能解决文冬市区塞车问题了。

欧奕华：盼再探讨东铁计划

美律谷村民欧奕华表示，中枢大道位于乐布地区局部路段已完成，不过还不能通车，有关道路宽阔和笔直，如果启用后，当地人民要前往吉隆坡，可以从乐布直接使用中枢大道直通加叻大道至吉隆坡，不必使用狭窄的第8公路经过文冬市区，再转进加叻大道到吉隆坡。

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“每逢周末和周日，以及公共假期，文冬市区的塞车情况严重，中枢大道将能纾解文冬交通阻塞，希望整个中枢大道能顺利完成。”

他也说，东海岸铁路计划也扮演了推动东海岸三州经济发展的重要角色，希望政府再三探讨和研究。

邹昭盛：文冬近隆占地理优势

文冬丽晶阁酒家董事经理邹昭盛表示，在以往，文冬人民和商家担心兴建交替路会影响文冬的经济发展，但是今天的时代不同，兴建大道或交替路解决交通问题已是大势所趋。

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“如果中枢大道第5阶段完成和启用，将有助于疏通文冬市区交通阻塞，车没有经过文冬，我认为对文冬的商业活动不会造成很大影响，毕竟文冬离开吉隆坡很近，占了一定的地理环境优势，能够继续吸引游客到来游玩。”

徐获翔：可节省车程另一方面，文冬市民徐获翔也表示，如果车辆没有经过文冬，对地方上经济所造成的影响应该不大，因为许多回乡的吉兰丹和立卑游子都只是过路客，很少会在文冬停留或消费，并且依然会有公路使用者会继续选择使用文冬市区路段作为回乡的路线图。

他也很期待中枢大道的启用，他已多次使用巴登东姑至话望生的路段，他表示，该路段很宽大，虽然只是完成一部份的路段，但是已为广大公路使用者带来生活上的便利，也节省不少车程时间。